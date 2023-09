1re édition du Concours de révélation littéraire : Pari tenu pour William Combary

publicite

0 Partages Partager Twitter

La 1re édition du Concours de révélation littéraire (CoReLi 2023) a livré son palmarès le lundi 25 septembre 2023 à Ouagadougou, à l’occasion d’une cérémonie de récompenses.

La suite après cette publicité

« Le dernier fils de la reine sorcière » de Issouf Coulibaly ; « Le destin d’un ange corrompu » de Pegwendé Cyrille Sawadogo et « Le procès de la méditerranée » de Oumarou Kanazoé ont respectivement reçu les premier, deuxième et troisième prix. La somme de 125 000 F CFA, un recueil de nouvelles et une attestation composent le premier prix. La somme de 100 000 F CFA, un recueil de nouvelles et une attestation constituent le second prix et le troisième prix comprend la somme de 75 000 F CFA, un recueil de nouvelles et une attestation.

La quatrième à la septième place a aussi été primée. Les prix pour ces rangs sont constitués de deux recueils de nouvelles et d’une attestation. Trois mentions spéciales ont également été attribuées. Pour cette catégorie, chaque lauréat a reçu la somme de 15 000 F CFA, un recueil de nouvelles et une attestation. Cerise sur le gâteau, les œuvres de tous les primés seront éditées dans une œuvre collective.

Pour William Combary, promoteur du concours littéraire, par ailleurs Officier supérieur de Gendarmerie, c’est un devoir d’organiser ce concours. « Il faut dire que c’est un devoir pour moi d’organiser un tel concours, parce que ce sont de tels concours qui m’ont révélé au grand public. D’abord le concours de la francophonie en 1997. Et ensuite, le concours littéraire du directeur des études du PMK (ndlr, Prytanée militaire du Kadiogo). Donc, je me disais qu’ayant pu mener ma petite carrière d’écrivain, je me devais aussi de révéler des talents d’écriture », a-t-il indiqué.

L’objectif du concours, a-t-il aussi mentionné, « c’est de détecter les talents et de les révéler au grand public à travers une œuvre collective chaque année. C’est faire en sorte que chaque jeune auteur qui a du talent puisse avoir son nom gravé dans une œuvre ». Quant aux critères de participation au concours, « il fallait être âgé de moins de 26 ans ; il ne fallait pas déjà avoir une œuvre littéraire sur le marché ; il fallait surtout produire une œuvre de qualité », a détaillé le promoteur, qui dit avoir trouvé le niveau de la compétition « très satisfaisant ».

Le genre retenu pour cette édition a été la Nouvelle. « La Nouvelle, c’est mon penchant. Parce je suis plus nouvelliste qu’autre chose. C’est vrai que j’ai écrit des poèmes. Je suis en train d’écrire des romans, mais je suis plus nouvelliste et je me dis que pour récompenser les jeunes auteurs c’est mieux de partir sur la nouvelle », a-t-il justifié son choix.

Désiré Tendandega, étudiant en 3e année de Lettres modernes à l’Université Joseph Ki Zerbo, est arrivé en quatrième position. « Ce concours a eu à révéler des talents. Donc, je suis satisfait de savoir que je peux faire partie, à l’avenir, des écrivains du Burkina Faso », a-t-il déclaré.

Boubacar Dao Koba, président de la Société des auteurs, des gens de l’écrit et des savoirs (SAGES), a aussi dit toute sa satisfaction. « C’est un motif de satisfaction pour la SAGES pour toutes les fois que des initiatives sont mises en œuvre pour accompagner la jeunesse dans la question de la littérature.

Au niveau de notre association, il y a des jeunes talents qui existent mais la possibilité d’arriver à l’édition n’est pas facile. Une initiative comme celle qui a été conduite par un écrivain qui est des nôtres, ne peut être qu’à saluer », a-t-il apprécié. Cette première édition a enregistré au total 130 candidatures.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

publicite