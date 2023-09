Niger : L’ambassadeur de France a quitté Niamey

publicite

Sylvain Itté, ambassadeur de France au Niger a quitté Niamey tôt ce mercredi 27 septembre 2023.

Les autorités de la transition exigeaient le départ de Sylvain Itté du pays depuis fin août. Elles lui avaient retiré son immunité et son visa diplomatiques, mais Paris refusait de le rappeler. C’est finalement ce mercredi 27 septembre 2023 que Sylvain Itté a quitté Niamey tôt ce mercredi 27 septembre 2023.

« L’ambassadeur et six collaborateurs ont quitté Niamey vers 4 heures du matin (03H00 GMT) », indique la source diplomatique. Un départ confirmé par une autre source qui précise que l’avion est parti en direction du Tchad. Le 24 septembre 2023, le président français Emmanuel Macron avait annoncé le retour à Paris de Sylvain Itté.

Le Niger, comme ses voisins du Burkina Faso et du Mali, est la cible d’attaques terroristes depuis plusieurs années. Les relations entre Niamey et Paris sont au plus bas depuis le coup d’Etat du 26 juillet 2023.

Des manifestations et des rassemblements pour le retrait des troupes françaises au Niger ont réuni des milliers de personnes dans la capitale ces dernières semaines. C’est le troisième pays sahélien qui demande le retrait des troupes françaises en moins de deux ans après le Mali et le Burkina Faso, également dirigés par une transition militaire.

Source : VOA Afrique

