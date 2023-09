Niger : Macron annonce le retour en France de l’ambassadeur et des militaires français

Le chef de l’État français a finalement cédé face aux nouvelles autorités nigériennes, qui réclament depuis la fin du mois d’août le départ de l’ambassadeur et des militaires français.

Le président français Emmanuel Macron a annoncé ce dimanche 24 septembre 2023 le retour «dans les prochaines heures» de l’ambassadeur français à Niamey, et le départ des troupes françaises d’ici la fin de l’année, à l’issue d’un bras de fer de deux mois.

«La France a décidé de ramener son ambassadeur», que Paris refusait jusqu’ici de rappeler, et «nous mettons fin à notre coopération militaire avec le Niger», a déclaré Emmanuel Macron indiquant que les 1500 militaires français partiraient «dans les semaines et les mois qui viennent» et que le retrait serait totalement achevé «d’ici la fin de l’année».

La présence de la France au Niger était toutefois justifiée jusqu’ici, selon Emmanuel Macron «parce qu’à la demande des pays et de la région, nous avons été lutter contre le terrorisme». Le président de la République a également salué l’engagement des soldats français de l’opération Barkhane.

«Il n’y a plus de Françafrique, nous n’intervenons pas quand il y a un coup d’État en Afrique», a toutefois ajouté Emmanuel Macron.

Le président français avait déclaré mi-septembre que l’ambassadeur de France au Niger était pris en «otage» par les militaires au pouvoir et ne se nourrissait plus que de «rations militaires».

Les militaires, qui ont renversé le président Mohamed Bazoum et pris le pouvoir le 26 juillet, avaient ordonné fin août l’expulsion de l’ambassadeur de France, après le refus de Paris de se conformer à un ultimatum exigeant son départ.

La France s’est d’abord opposé plusieurs semaines à ce départ, arguant que ce gouvernement n’avait aucune autorité pour fonder une telle requête.

Source : Le Figaro

