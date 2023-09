Camp Cibal 2023 : Le Balai Citoyen célèbre une décennie d’engagement citoyen

publicite

Du 28 au 30 septembre 2023, à Ouagadougou, se tiendra la 6e édition du Camp Cibal. Ce jeudi 28 septembre 2023, il est alors intervenu la cérémonie officielle d’ouverture de ladite édition.

Organisé annuellement par le Balai Citoyen, le Camp Cibal est une activité qui réunit les Cibals et Cibelles, militants et militantes du mouvement des 13 régions du Burkina Faso et au-delà. Cette année 2023, qui marque la 6e édition du camp, coïncide avec la célébration d’une décennie d’engagement du Balai Citoyen en faveur de la citoyenneté active, de la démocratie participative et de la justice sociale.

Cette double célébration se tient sous le thème « participation citoyenne de la jeunesse au suivi des politiques publiques dans un contexte de régime militaire de transition et de crise de la démocratie » et prévoit tenir plusieurs activités parmi lesquelles des cérémonies d’hommages à l’endroit des devanciers, des personnes ressources et partenaires.

Marcel Dakissaga, Coordonnateur régional du Centre du Balai Citoyen, a souhaité que le camp de Ouagadougou soit « le lieu de débats et d’échanges fructueux sans tabou afin que sorte de ce camp un Balai Citoyen tourné vers l’avenir et véritablement fondateur des espoirs et des espérances de notre pays ».

Ces échanges, des dires d’Ismaël Kinda, porte-parole du Balai Citoyen, seront menés pour pouvoir faire le bilan des 10 ans de parcours du mouvement, une critique ou une autocritique. C’est aussi une occasion, a-t-il poursuivi, de mener la réflexion sur la situation du pays et voir les perspectives ; ce que nous pouvons faire comme contributions afin d’aider le pays à se sortir de cette situation qui ne fait que durer, angoisser les Burkinabè.

« Pendant ces 10 ans, nous avons essayé d’apporter notre modeste contribution pour l’ancrage de la démocratie et le respect des droits de l’Homme, la bonne gouvernance, etc. Mais il faut accepter et reconnaitre que ces efforts ont porté fruits jusqu’à ce que l’esprit de l’insurrection soit trahie par les acteurs politiques d’alors…

Et c’est cette trahison qui nous conduit aujourd’hui à la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Il y a eu un moment ici où on nous a dit ‘arrêtez pour vous, venez on va gérer le pays ensemble !’ En réalité, le fond de la pensée, c’était, venez on va manger, mentir et piller le pays », a révélé Ismaël Kinda.

Me Guy Hervé Kam, Germaine Pitroipa et bien d’autres anciens leaders du mouvement ont marqué de leur présence à la cérémonie d’ouverture du camp. Au travers de témoignages et de rappels, les devanciers ont invité les Cibals et Cibelles à garder haut le flambeau qui leur a été légué.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

