Ouagadougou : Des manifestants prônent la révision de la Constitution

La coordination des OSC du Burkina a organisé une mobilisation populaire, pour témoigner leur soutien à la transition actuelle, ce vendredi 29 septembre 2023 à Ouagadougou. Venus d’horizons divers, ces milliers de manifestants qui ont pris d’assaut la Place de la nation de Ouagadougou revendiquent notamment une nouvelle constitution pour une nouvelle génération.

« Capitaine IB, Capitaine Traoré », scandaient les manifestants. Mobilisés en grand nombre ce jour vendredi 29 septembre 2023, les manifestants ont témoigné leur soutien indéfectible au capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso.

D’entrée, les manifestants ont regretté les multiples actes de trahison constatés dans le pays, depuis quelque temps. Ils ont invité tous les fils et filles du pays des Hommes intègres à se mobiliser derrière la transition actuelle.

« Cet engagement du Capitaine Ibrahim Traoré n’est pas sans effet. Car depuis plusieurs mois et même dans notre quotidien nous assistons à des actes de trahisons graves vis-à-vis de notre nation, et ce visant même à mettre à mal le processus de notre révolution. A cet effet, nous tenons à inviter tous les dignes fils et filles de notre nation à une vigilance maximale », a déclaré le porte-parole de la coordination des OSC du Burkina, Ghislain Dabiré.

Par ailleurs, ces milliers d’hommes réunis ont lors de cette manifestation de soutien ont revendiqué une nouvelle constitution, qui tiendra compte de la nouvelle génération et des réalités du pays.

« Au Burkina Faso, nous avons vu que notre constitution est obsolète. Nous sommes au 21e siècle, nous avons des réalités au Burkina Faso qui ne se trouvent pas dans la constitution. Nous demandons une révision pour permettre à ce que les aspirations profondes du peuple burkinabè, surtout la jeunesse puissent donner sa vision dans cette constitution.

Par exemple, nous voyons aujourd’hui au Burkina Faso, nous avons recruté des VDP qui combattent sur le front, mais il n’y avait pas de texte qui ordonnait ça au Burkina Faso. Mais vu l’importance, ils ont décrété des mobilisations générales et d’autres lois qui permettent de recruter des VDP… Nous voulons que ces genres de choses soient introduites dans notre constitution », a clamé Lassané Sawadogo, coordonnateur du front de défense pour la Patrie.

Ayant effectué le déplacement depuis la cité de Sya, Safiatou Koné /Dao, manifestante, a voulu être témoin oculaire de la grande mobilisation dans la capitale du Burkina Faso. Ce déplacement est d’un premier temps une marque de soutien envers les autorités du pays. Pour y parvenir, elle a lancé un message à l’endroit du capitaine Ibrahim Traoré et du directeur général de l’ANR, Oumarou Yabré.

« Je suis la mère du président Ibrahim Traoré, et la mère de Yabré. Le conseil que je leur donne, qu’ils soient sereins, et honnêtes avec le peuple. Nous, on est derrière eux toujours, là où ils sont. Façon ils ont commencé, qu’ils terminent comme ça. A ceux qui tentent de renverser le pouvoir en place, ils n’arriveront jamais. Dieu est derrière Ibrahim et ses compagnons », a-t-elle martelé.

Même ferveur à Bobo à Gaoua, et également dans plusieurs autres villes du pays. Chacun est sorti porter à haute voix son soutien à la transition. A la date du 30 septembre 2023, cela fera exactement un an que le MPSR 2 dirige le Burkina Faso.

