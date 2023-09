Meeting à Fada : « Le Capitaine Ibrahim Traoré a fait du Burkina Faso une nation puissante, souveraine et forte »

publicite

0 Partages Partager Twitter

À l’instar de bon nombre de villes du pays qui ont célébré le premier anniversaire de l’avènement du MPSR 2, avec à sa tête le Capitaine Ibrahim Traoré, des OSC de la région de l’Est, ont célébré ce samedi 30 septembre 2023 à leur tour cet anniversaire à la place des Martyrs de Fada N’Gourma.

La suite après cette publicité

Le meeting était initialement prévu pour se tenir le 29 septembre dernier mais pour des raisons de pluie, c’est finalement ce samedi 30 septembre 2023, que s’est tenu ce meeting qui a rassemblé plusieurs personnes de tous âges qui n’ont pas voulu se faire conter l’événement.

Ce samedi 30 septembre 2023 marque justement le premier anniversaire de l’avènement du MPSR 2, et de l’accession du Capitaine Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso. Drapeaux du Burkina Faso, du Mali, du Niger et de la Russie étaient les décors à la place des Martyrs de Fada N’Gourma, en ce jour anniversaire.

À travers ce meeting, les organisateurs témoignent leurs reconnaissances, leurs soutiens indéfectibles, et disent merci aux autorités de la transition et spécialement au Capitaine Ibrahim Traoré pour tout le travail qu’ils abattent sans relâche.

« En un an, à la tête du Burkina Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré a fait ce qu’aucun Président n’a fait en 60 ans, exceptées les quatre années de pouvoir du Capitaine Thomas Sankara », dixit Seydou Couldiaty, Coordonnateur de l’OSC Burkina Rempart dans la Région de l’Est.

S’agissant des acquis du MPSR 2, le coordonnateur de Burkina Rempart/Est, s’explique : « Il a contribué à changer les mentalités. Il a fait du Burkina Faso une nation puissante, souveraine et forte à travers le monde ». Et de poursuivre que le Capitaine Ibrahim Traoré « a montré au monde entier que l’Afrique désormais ne va plus se laisser dominer, ni piétiner, ni exploiter ».

Le responsable de la coalition YEREMA HOROYA, Mamane Traoré, une des OSC organisatrices de ce meeting, a quant à lui justifié les motivations de la célébration de ce meeting pour « interpeller ceux qui sont contre la dynamique du Président Ibrahim Traoré et motiver les jeunes afin de rester vigilants et d’être sur leurs gardes contre les ennemis de la transition ».

Et de renchérir que « grâce au Capitaine Ibrahim Traoré, en un an, des villages ont été récupérés et certains services tels que des CSPS ont réouverts dans la région de l’Est ». Mamane Traoré n’a pas manqué de préciser que « plusieurs jeunes de certaines localités dans la région de l’Est ont développé des initiatives locales de sécurisation de leurs villages, souvent même avec des armes blanches à travers des patrouilles ».

Si les responsables de Burkina Rempart et Yerema HOROYA de la région de l’Est, organisateurs de ce meeting notent des points de satisfaction, ils sont conscients que beaucoup d’efforts restent à faire. Et ils appellent les autorités de la transition « à redoubler d’efforts et les prient de rester dans la même dynamique afin que les personnes déplacées internes continuent à regagner leurs villages, et de poursuivre la sécurisation des approvisionnements dans les localités de la région toujours difficiles d’accès ».

Amadou SOW

Correspondant de Burkina 24 dans la région de l’Est

Écouter l’article

publicite