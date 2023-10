Soutien à la Transition : La population de Falagountou était dans la rue

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dans l’optique de soutenir la Transition et le capitaine Ibrahim Traoré, la population de Falagountou a organisé une marche meeting le dimanche 1er octobre 2023.

La suite après cette publicité

La population de Falagountou a réaffirmé son soutien au Président de la Transition, le Capitaine Ibrahim Traoré, à travers une marche meeting. A travers des messages sur des pancartes, les manifestants ont rendu un vibrant hommage aux forces combattantes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

A cet effet, un message a été livré aux autorités locales. C’est le Commandant de Brigade de la Gendarmerie de Falagountou, représentant le gouverneur qui a reçu le message de la population.

« Nous, habitants de Falagountou, adressons avec un profond sentiment de responsabilité à vous en tant que gardiens de notre Nation bien-aimée, le Burkina Faso. Nous tenons à exprimer, avec une passion indomptable, notre soutien inébranlable à la transition en cours dans notre pays.

Nous sommes convaincus de la nécessité impérieuse de renforcer la stabilité, l’intégrité de notre territoire et la paix dans notre cher Faso », peut-on retenir, entre autres, du message des manifestants.

Egalement, les manifestants ont demandé aux autorités locales de prendre des décisions concernant la chefferie pour promouvoir la cohésion sociale.

« Nos voix se lèvent également pour solliciter votre attention à propos de la situation actuelle qui prévaut dans notre communauté à Falagountou. La crise de la chefferie qui perdure dans notre village nous étreint le cœur et nous inquiète profondément. Notre vibrant appel est celui de la neutralité absolue et de la nécessité de prendre des décisions souveraines pour prévenir toute situation susceptible de miner la paix et la cohésion sociale à Falagountou », lit-on dans le message.

A écouter les deux représentants de la population à savoir Ariketia Sambo et Alassane Douramane, la récupération du territoire national passe aussi par l’implication des acteurs au niveau local.

Écouter l’article

publicite