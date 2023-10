4e édition du mois du Consommons Local : Un cross populaire pour marquer le début des activités

publicite

Un cross populaire dans les rues de Ouagadougou a marqué le lancement des activités de la 4e édition du mois du consommons local, sous le leadership du ministère du développement industriel, du commerce, de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises.

Quatre (04) années successives, le Burkina Faso consacre le mois d’octobre à la célébration de l’initiative « consommons local » qui vise la promotion et la valorisation des produits locaux. C’est une période au cours de laquelle la valeur et la qualité des produits locaux sont mises en exergue.

Cette activité sportive associée à la célébration de l’édition de 2023 « du mois du consommons local » a vu la participation d’un personnel de plusieurs administrations de la capitale. Partis du mémorial Thomas Sankara, les coureurs ont arpenté les rues de Ouagadougou sur un circuit de 5,6 km avant de rejoindre le point de départ.

Selon Franck Olivier Tapsoba, directeur de cabinet du ministère en charge du commerce, par ailleurs représentant le ministre à cette cérémonie, a indiqué que plusieurs activités seront au programme au cours de ce mois du consommons local.

« Au-delà de ce cross de lancement, il y a un certain nombre d’activités qui seront au programme, après le lancement officiel prévu le 12 octobre 2023, il y aura l’organisation des activités récréatives et des activités d’accompagnement d’initiatives par des services techniques qui vont encadrer des gens intervenant dans le privé et qui veulent organiser des activités qui entrent dans le cadre du consommons local » a-t-il informé.

Le consommons local, gage d’une souveraineté alimentaire est une initiative à soutenir, selon la ligue des consommateurs. Cette célébration du consommons local est une occasion pour la ligue des consommateurs d’interpeller les producteurs sur les qualités des produits et sensibiliser les consommateurs sur les avantages et les bienfaits des produits locaux.

En rappel, le mois du consommons local a été initié en 2019 par l’UEMOA, et se tient cette année sous le thème « Quelles stratégies pour stimuler la consommation des biens et services locaux dans l’espace UEMOA ? » au Burkina Faso.

