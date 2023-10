Rentrée scolaire 2023-2024 : La continuité éducative, un défi majeur du MENAPLN

publicite

Le ministre de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation et de la promotion des langues nationales, André Joseph Ouédraogo avec à ses côtés le président de l’Assemblée Législative de Transition, le ministre de l’Enseignement Supérieur, de l’innovation et de la recherche scientifique ainsi que la ministre en charge de l’action humanitaire, a procédé ce lundi 02 octobre 2023 à Koudougou au lancement de la rentrée scolaire 2023-2024.

C’est sous le thème « Rentrée scolaire 2023-2024 : contribution de la communauté éducative à la culture de la paix, de la citoyenneté et à la cohésion sociale » que cette rentrée 2023-2024 a été lancée concomitamment avec le lancement du port du Faso dan fani en milieu scolaire. Selon le ministre André Joseph Ouédraogo, pour cette année scolaire 2023-2024, un défi majeur se pose à l’Éducation.

Ce « défi de toute évidence pour cette rentrée, c’est le défi de la continuité éducative, c’est le défi de la continuité éducative et nous allons nous y mettre », promet André Joseph Ouédraogo. Il le dit d’ailleurs, « bientôt la victoire est proche ». Le ministre y croit fermement. « Par la grâce de Dieu, par également l’action conjuguée des acteurs de la communauté éducative, de nos forces de Défense et de Sécurité, de nos VDP, de l’ensemble du peuple burkinabè, le défi de la continuité éducative sera relevé », foi du ministre André Joseph Ouédraogo.

L’occasion de ce lancement fut belle pour le président de l’Assemblée Législative de Transition, Dr Ousmane Bougouma, qui n’a pas voulu se faire conter l’événement, de saluer la résilience des acteurs du monde de l’éducation qui, actuellement, « avec la reconquête de certaines parties de notre territoire sont appelés à rejoindre leurs postes et à contribuer à faire reculer l’ignorance, l’intolérance, à faire reculer l’obscurantisme et surtout à apporter la lumière, l’espoir pour que notre pays retrouve la paix et la cohésion sociale ».

Pour terminer, Dr Ousmane Bougouma a au cours du lancement de cette rentrée, au nom de la représentation nationale, offert des kits scolaires à plus de 14 000 élèves déplacés internes sur l’ensemble du territoire national.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

