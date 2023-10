Burkina Faso : Les acteurs de mise en œuvre du projet PRSA renforcent leurs capacités sur le genre

publicite

La composante Burkina Faso du Programme de résilience du système alimentaire (PRSA-BF) en Afrique de l’Ouest organise du 3 au 6 octobre 2023 à Ouagadougou, une formation au profit des acteurs nationaux impliqués dans la mise en œuvre du projet en vue de la prise en compte systématique de la dimension du genre et jeunes dans les activités dudit programme.

La Composante du Programme de résilience du système alimentaire (PRSA-BF) en Afrique de l’Ouest initie une session de formation afin de contribuer efficacement à combler les inégalités de genre dans le secteur agricole en Afrique de l’Ouest.

La coordination du PRSA-BF envisage ainsi renforcer les capacités des institutions et acteurs nationaux impliqués dans la mise en œuvre de la stratégie et des outils pour l’intégration des dimensions genre et jeunes dans toutes les composantes et activités du programme, pour le rendre plus inclusif et sensible au genre et aux jeunes.

Edouard Sanou, coordonnateur du PRSA-BF a confié que le programme compte toucher plus de 650 000 avec une cible de 40% de femmes et 50 % de jeunes.« Ça veut dire que les personnes ou les cibles avec lesquelles nous devons travailler qui doivent bénéficier directement ou indirectement des résultats de ce programme, cette cible est constituée de 40% de femmes et 50% de jeunes.

Il est important que toutes les unités de planification au niveau des directions régionales, au niveau des directions centrales, au niveau justement de certaines structures qui nous accompagnent que cette préoccupation là (genre, ndlr) soit partagée. Que dans les planifications, dans la mise en œuvre, nous ayons toujours à l’esprit cette préoccupation d’impliquer ces couches vulnérables pour que les résultats qui sont engrangés soient les durables que possibles », a-t-il interpellé.

Selon lui, quand on parle du système de résilience, les femmes et les jeunes sont les personnes sont les plus exposées aux différents chocs « exogènes ou endogènes ». D’où la nécessité, dit-il de se pencher sur cette préoccupation. « C’est pour ça que cette préoccupation (genre) doit être au cœur de nos actions dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme », a-t-il dit.

John Hermann Hien, directeur général des aménagements agro-pastoraux et du développement de l’irrigation a, pour sa part, a indiqué que cette formation permettra aux différents acteurs de mise en œuvre de ce programme de pouvoir systématiser la dimension genre dans la planification, la mise en œuvre et l’évaluation de leurs actions.

Il a souligné que le PRSA est un programme multi-phases dont la première phase concerne 4 pays à savoir le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Togo. Il a précisé que le PRSA est exécuté grâce à l’appui financier de l’État burkinabè, de la Banque mondiale et du programme mondial de sécurité alimentaire. Au Burkina Faso, ce programme, a fait savoir John Hermann Hien est mise en œuvre depuis juin et est prévu durer 5 ans.

«La Composante Burkina Faso couvre 7 régions que sont la Boucle du Mouhoun, les Hauts-Bassins, L’Est, le Centre-Est, le Nord, le Centre-Ouest et le Centre-Sud. Le PRSA-BF cible les filières suivantes: le riz, le maïs, le niébé, les cultures maraîchères, la patate douce et les vergers de moringa», a-t-il entre autres cité.

Enfin, il a rappelé que l’objectif de cette formation est de faciliter la prise en compte des besoins spécifiques des groupes dévalorisés. «Les communications au cours des quatre journées en lien avec les objectifs poursuivis seront déroulées et suivies d’échanges ainsi que des travaux de groupe.

Aussi, voudrais-je inviter chacun de vous, chacune de vous à une participation soutenue et assidue aux travaux et à la formulation des suggestions à même d’optimiser vos contributions en vue d’un développement équitable, inclusif et durable », c’est sous ces mots que John Hermann Hien a ouvert les travaux de cette session de formation qui durera 4 jours.

