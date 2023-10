Coopération : Un centre culturel russe bientôt ouvert au Burkina Faso

publicite

0 Partages Partager Twitter

Une délégation de parlementaire russes, en visite de travail au Burkina Faso dans le cadre du groupe d’amitié parlementaire Burkina-Russie, a été reçue en audience ce mardi 3 octobre 2023, par le président de l’Assemblée législative de transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma.

La suite après cette publicité

Natalia Krasovskaïa, Directrice exécutive du Centre de diplomatie publique russe, qui a conduit la délégation, a fait savoir sa joie de revisiter le Burkina Faso. « C’est la deuxième fois que nous venons au Burkina Faso. Nous sommes ravis d’être au Burkina Faso. Nous sommes prêts à continuer le développement de coopération entre nos pays », a-t-elle d’emblée déclaré à la sortie d’audience.

Après plus d’une heure d’échanges, plusieurs questions ont été abordées dont celles de la culture et de l’enseignement. « Aujourd’hui nous avons discuté de beaucoup de questions, en particulier des questions de la culture et de l’enseignement ; et nous espérons que jusqu’en fin d’année, le centre culturel russe va être ouvert au Burkina Faso », a-t-elle indiqué.

La délégation russe dit avoir aussi invité le groupe d’amitié russo-burkinabè à visiter la Russie dans le sens d’entretenir les relations entre les deux pays. « Nous sommes ravis de vous informer que l’un des résultats du sommet Russie-Afrique est la décision de l’ouverture de l’ambassade russe au Burkina Faso », a-t-elle somme toute soutenu.

Thomas Traoré, Vice-président du groupe d’amitié parlementaire Burkina-Russie, le Burkina Faso étant libre de choisir ses partenaires, une ouverture a été faite à la Russie. « Le Burkina Faso est libre de choisir ses partenaires.

Alors, nous avons choisi de faire une ouverture vers la Russie… dans le cadre d’échanges des parlementaires, nous allons partager les expériences et voir dans quelle mesure nous pouvons renforcer notre façon et notre manière de faire en matière de lois », a-t-il dit.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

publicite