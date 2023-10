Rentrée scolaire 2023-2024 : Des agents de la vie scolaire en grève

publicite

Le Syndicat national des animateurs de la vie scolaire (SYNAVS) et l’Union nationale pour le rayonnement de la vie scolaire (UNARVS) ont procédé ce mardi 3 octobre 2023 à Ouagadougou à la remise d’un mémorandum au ministère en charge de la fonction publique. C’était à l’occasion de l’observation d’un mot d’ordre de grève de 48 heures qu’observent les deux syndicats.

Le Syndicat national des animateurs de la vie scolaire (SYNAVS) et l’Union nationale pour le rayonnement de la vie scolaire (UNARVS) observent un mot d’ordre de grève de 48 heures du 2 et 3 octobre 2023 sur toute l’entendue du territoire national. En effet, ces agents de la vie scolaire se disent être marginalisés et connaissent des multiples difficultés d’ordre administrative et sociale dans l’exercice de leur fonction.

Dans le but d’avoir une amélioration de leurs conditions de vie et de travail, ces agents ont remis une plateforme revendicative au ministère en charge de la fonction publique. La plateforme revendicative s’articule autour de quatre points à savoir l’octroi de l’indemnité spéciale de logement, l’adoption d’un plan afin de vider la cohorte des assistants d’éducation, l’implication des assistants et des attachés d’éducation au secrétariat du baccalauréat à partir de la session de 2024 et l’institution d’un cadre de formation continue au profit des animateurs de la vie sociale.

Selon le secrétaire général du SYNAVS, Charles Dipama, ce mémorandum n’est rien d’autre qu’une invite au ministère de la fonction publique à un traitement équitable des agents de l’Etat.

« Les agents de la vie scolaire, que nous sommes, au sein de notre ministère sommes marginalisés, nous sommes mis de côté dans les principales activités du ministère » a-t-il relevé.

Les manifestants demandent l’application pure et simple du protocole d’accord signé en 2018 entre le gouvernement et la Coordination National des Syndicats de l’éducation (CNSE) qui prévoit une augmentation de 26% de l’indemnité de logement pour les enseignant en classe et les encadreurs sur le terrain.

Le Directeur général de la fonction publique, qui a reçu les manifestants, dit être conscient de la situation et promet que ce mémorandum serait transmis à qui de droit.

Il a souligné également que des discussions sont déjà en cours avec le ministère en charge de l’éducation nationale et se poursuivrons dans jours à venir pour trouver une issue favorable à la situation.

En rappel, c’était le 12 septembre 2023 à la Bourse du travail que le syndicat avait annoncé la tenue de cette manifestation.

Amidou OUEDRAOGO (stagiaire)

Burkina 24

