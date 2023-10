Burkina Faso : Des habitants de Tougan apportent leur soutien à la transition

publicite

Les populations de la province du Sourou ont tenu un grand meeting, le mardi 3 octobre 2023 à Tougan. En grand nombre, ces manifestants ont témoigné leur soutien à la transition, tout en l’invitant à avoir les conditions sécuritaires de la province du Sourou dans son viseur.

Après les meetings de soutien tenus dans diverses régions le vendredi 29 septembre dernier, c’est au tour de la province du Sourou d’emboiter le pas. Comme un seul homme, les habitants de la ville de Tougan sont sortis en masse. Cette manifestation, à entendre les initiateurs, notamment le mouvement Jeunesse Réveille-toi, repose sur quatre objectifs majeurs.

« Le premier point, c’est le soutien à la transition pour une année au pouvoir. Le deuxième point, c’est le soutien aux FDS et aux VDP, parce que c’est eux qui nous sécurisent. Le troisième point, ça c’est au niveau local. C’est pour inviter nos forces de l’ordre et le gouvernement à jeter un regard particulier sur le blocus qui nous emmerde. On a quatre grands axes à Tougan, mais tout est impraticable, sans convoi ce n’est pas possible de sortir à 2 km de Tougan.

A chaque fois qu’on a besoin d’un ravitaillement, cela va de soit qu’il faut attendre un convoi, que ça soit le besoin, il faut attendre nécessairement un convoi… Pour ce qui concerne le quatrième point, c’est le retour de tous les fonctionnaires susceptibles d’être présents dans leurs postes de travail à Tougan », a avancé Rodrigue Sérémé, membre du Mouvement Jeunesse Réveille-toi.

Drapeaux burkinabè, malien, et russe en l’air, ces milliers de manifestants ont pris d’assaut les rues de la ville de Tougan. Après leur manifestation, ils ont remis le contenu de leur message au secrétaire général de la province, qui rassure transmettre à qui de droit.

