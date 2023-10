Littérature : 72 heures pour magnifier le livre dans toute sa splendeur

publicite

La première édition de l’expo Dewtere journées du livre initiée par les membres de l’association des écrivaines burkinabè Mots D’elles a ouvert ses portes ce jeudi 5 octobre 2023 à l’institut Goethe à Ouagadougou.

Du 5 au 7 octobre 2023, l’institut Goethe abrite la première édition de l’expo Dewtere journées du livre. L’initiative est de l’association des écrivaines burkinabè Mots d’Elles. L’objectif selon les premières responsables est de promouvoir les œuvres et auteurs burkinabè et par ricochet réfléchir sur le rôle et la place du livre dans la construction de l’individu et de la société.

Dans ce sens, outre les expositions et les ventes, des conférences et panels se tiendront sur d’une part « l’importance de la lecture pour l’apprentissage » et d’autre part sur « comment réconcilier la jeunesse avec la lecture dans l’ère des réseaux sociaux ».

Pour Bernadette Dao, présidente de l’association Mots d’Elles, il est primordial d’encourager la lecture sinon redynamiser ce pan de la culture. « Notre intention c’est vraiment la promotion de la lecture notamment chez les jeunes aux cotés de toutes les richesses qu’offrent aussi l’internet. Il ne faut pas oublier le livre », a-t-elle insisté.

Le parrain Boureima Jérémy Sigue a apprécié le courage et la détermination des initiatrices quant à la tenue effective de la première édition de la journée du livre. D’ailleurs, il a invité les élèves et les étudiants à s’approprier ces trois jours d’expo vente de livres.

Quant à Jean Emmanuel Ouédraogo, ministre en charge de la communication, par ailleurs patron de l’édition, il a salué l’initiative qui est un tremplin pour la valorisation de la filière livre au Burkina Faso. Il a ajouté que cela va soutenir et renforcer les efforts de son département dans la promotion de la littérature.

Pour rappel, l’association Mots d’Elles a été créée par un groupe de femmes écrivaines. Elle est reconnue officiellement en 2021. Elle s’est fixée pour mission de contribuer et à la promotion d’une littérature burkinabè de qualité.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

