Désignation du président du CSC par le Président du Faso : Les Organisations professionnelles des médias montent au créneau

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les Organisations professionnelles des médias (OPM) ont réagi à la décision du Conseil des ministres, en sa séance du mercredi 04 octobre 2023, celle de donner la prérogative au président du Faso de nommer directement le président du Conseil supérieur de la communication (CSC). C’était à l’occasion d’une conférence de presse ce jeudi 5 octobre 2023 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Les Organisations professionnelles des médias (OPM) disent espérer que le projet de loi en cours du fait de la décision du Conseil des ministres en sa séance du mercredi 04 octobre 2023, celle de donner la prérogative au président du Faso de nommer directement le président du Conseil supérieur de la communication (CSC), «…ne passera pas » à l’Assemblée législative de transition (ALT).

« Nous osons espérer que cela ne passera pas. Nous avons fait en partie notre part. Nous avons été à l’atelier du ministère de la communication pour dénoncer ces dispositions anti-liberté. Nous avons été au COTEVAL pour les dénoncer. Maintenant, nous regardons les Burkinabè…

Nous interpellons les députés de l’ALT. Il faut qu’ils se rappellent que les transitions sont des moments de grandes réformes et non des moments de reculs démocratiques », a indiqué Guézouma Sanogo, président du comité de pilotage du Centre national de presse Norbert Zongo (CNP/NZ).

Pour les OPM, ledit projet de loi « est une négation totale du régime de la liberté de la presse ». Ils estiment que, ce qui leur est donné de constater actuellement de par la décision du gouvernement de changer de mode de désignation du président du CSC, c’est « sa volonté affichée de se substituer au régulateur ou de placer le CSC sous son autorité ».

« Le pouvoir du MPSR prévoit désormais, selon le projet de loi en cours, que le CSC est placé sous l’autorité et la responsabilité d’un président. Le président du CSC est nommé par décret du président du Faso parmi les membres du Conseil. Une fois nommé, le président exerce ses fonctions jusqu’à épuisement de son mandat de conseiller sous réserve des dispositions de l’article 24 de la présente loi. Le président est adjoint par un Vice-président qu’il désigne parmi les conseillers… », a dévoilé le président du comité de pilotage du CNP/NZ comme étant le contenu de l’article 22 du projet de loi.

Guézouma Sanogo a aussi fait remarquer que ledit projet de loi est à l’intérêt du président de la transition, car « en plus donc de ses trois représentants, le président de la transition va désigner le président du CSC ». Les OPM ont alors lancé un appel aux plus hautes autorités de la transition, notamment au Premier ministre, l’Avocat Me Kyelem de Tambela ; au président de l’Assemblée législative de transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma et surtout au président de la transition, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Madinatou ZONGO (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

publicite