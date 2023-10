Thomas SANKARA est désormais Héros de la Nation : Un acte historique selon le Comité International du Mémorial Thomas Sankara

publicite

Ceci est une déclaration du Comité International du Mémorial Thomas Sankara sur l’élévation du Capitaine Thomas Sankara comme héros de la Nation.

Enfin l’idéal du président THOMAS SANKARA consacré comme Patrimoine national.

Le Comité International du Mémorial Thomas SANKARA (CIMTS) a appris avec une grande satisfaction la décision du Gouvernement du Burkina Faso, d’élever le Président Isidore Noël Thomas SANKARA, au rang de Héros de la Nation, le reconnaissant ainsi comme une source d’inspiration intarissable pour tous, particulièrement pour la jeunesse et singulièrement pour tout leader politique et toute personne désireuse de servir son peuple et l’Humanité.

Cette décision prise par le Gouvernement en sa séance du Conseil des Ministres du mercredi 4 octobre 2023, est un acte historique qui participe à la réhabilitation de la mémoire de cet illustre devancier, ainsi que de la victoire des luttes d’une Jeunesse africaine qui s’identifie de plus en plus à l’idéal du Président Thomas SANKARA.

Désormais, la mémoire du président Thomas SANKARA appartient au patrimoine national, voire Africain, toute chose qui bonifiera et amplifiera la diffusion des idéaux de la révolution Démocratique et Populaire.

Nous remercions et félicitons le Gouvernement de la Transition, à travers Leurs Excellences le Président Ibrahim TRAORE et le Premier Ministre Apollinaire Joachimson KYELEM de Tambèla, pour avoir posé cet acte politique, de vérité et de dignité, qui place le Président THOMAS SANKARA, définitivement dans la conscience collective de notre Jeunesse.

En effet, l’article 2 de la Loi N°005-2022/ALT portant statut de Héros de la Nation présente le Héros de la Nation comme « toute personne physique qui se distingue par sa bravoure exceptionnelle pour la défense d’une cause nationale, ses prouesses exceptionnelles et honorables pour la Nation, sa contribution à faire avancer une cause de la Nation ou son rayonnement international ».

Ce même article définit la bravoure exceptionnelle comme « tout engagement hors du commun de toute personne en vue d’apporter une solution à une cause nationale couronnée par un succès éclatant », et entend par cause d’intérêt national, l’action du Héros de la Nation qui renvoie à l’intérêt commun de la Nation par opposition à l’intérêt personnel.

De par cette loi, et cet acte important du Gouvernement, le statut de Héros de la Nation confère désormais au Président Thomas SANKARA, des droits et privilèges relatifs, notamment, à la protection de sa mémoire, à la consécration d’une journée d’hommage, la réalisation de monument, la construction de tombeau et mausolée, le baptême de rues, avenues, places ou édifices publics en son nom, et des décorations.

Cette consécration est aussi le fruit de l’engagement de plusieurs acteurs qui n’ont eu de cesse d’œuvrer à ce que soit officiellement reconnu l’héroïsme de ce Fils d’Afrique et citoyen du Monde qui était déjà Héros dans le cœur des peuples.

Dieu bénisse le Burkina Faso !

La Patrie ou la mort, nous vaincrons.

Pour le CIMTS

Le Vice-Président chargé de l’intérim.

CLM (er) Daouda TRAORE

