Prix burkinabè de la qualité : BUTEC Energies et Services Burkina, le Laboratoire de technologie du coton fibre et Inno Faso SA remportent le « Prix Diamant »

publicite

0 Partages Partager Twitter

La cérémonie commémorative de la 12ème édition du Prix burkinabè de la qualité (PQB) et de la 33ème édition des Journées nationales de la qualité (JNQ) a pris fin le vendredi 6 octobre 2023 à Bobo-Dioulasso. Présidé par le Premier ministre, Me Apollinaire Kyelem de Tambela, l’évènement a été marqué par la remise de prix aux entreprises méritantes.

La suite après cette publicité

La 12ème édition du Prix Burkinabè de la Qualité (PBQ) couplée à la 33ème édition des Journées nationales de la qualité (JNQ) a été célébrée sous le thème « Management des risques et de la continuité d’activités pour une résilience de l’économie ».

« Satisfait » de la réussite de l’évènement en dépit des difficultés, le président du Comité d’organisation Fidèle Ilboudo a présenté les recommandations issues des panels. Entre autres « l’appropriation et la mise en application des normes ISO 31.000 et 22.301 par les structures publiques et privées ; l’établissement d’un plan de gestion des risques au Burkina Faso ; le développement de la résilience à travers l’implémentation des matrices des risques et du plan de continuité d’activité et le développement de la prospective afin d’anticiper et de se projeter et explorer l’avenir ».

Placée sous le patronage du Président du Faso Ibrahim Traoré, la cérémonie de clôture a été présidée par le Premier Ministre, Apollinaire Joachim Kyelem de Tambèla avec la participation de plusieurs membres du gouvernement.

Amélioration de la productivité

Selon le Ministre du développement industriel, du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises Serge Gnaniodem Poda, le Prix burkinabè de la Qualité a été instauré par le gouvernement pour inciter les organismes de production à mettre la qualité au cœur de leurs activités afin d’améliorer leur productivité. « Ce soir, nous avons l’occasion de célébrer les meilleures d’entre elles, il s’agit de celles qui se sont illustrées en mettant en place, formellement ou non, des systèmes de management de la qualité », dit-il.

Les meilleures du jours sont entre autres BUTEC Energies et Services Burkina dans la catégorie des moyennes entreprises, le Laboratoire de technologie du coton fibre dans la catégorie des petites entreprises et Inno Faso SA dans la catégorie des grandes entreprises qui ont remporté le « Prix Diamant ». L’édition 2023 a aussi reconnu les mérites de plusieurs personnes physiques et morales à travers des certificats de reconnaissance et des attestations de remerciement.

PRIX DES PETITES ENTREPRISES, CATEGORIE C

CATEGORIE NIVEAU INTITULE DU PRIX LAUREATS C 1 LE PRIX D’ENGAGEMENT DANS LA QUALITE (TROPHEE BRONZE) Entreprise Providence Services avec un score de 899,20/1000. C 2 LE PRIX DE MAITRISE DE LA QUALITE (TROPHEE ARGENT) Cabinet de Consultation en Gestion, d’Etudes et de Formation en Afrique avec un score de 825,00/1000. C 4 LE PRIX D’EXCELLENCE (TROPHEE DIAMANT) Laboratoire de Technologie du Coton Fibre du Service Classement de la SOFITEX avec un score de 940,85/1000.

PRIX DES MOYENNES ENTREPRISES, CATEGORIE B

CATEGORIE NIVEAU INTITULE DU PRIX LAUREATS B 1 LE PRIX D’ENGAGEMENT DANS LA QUALITE (TROPHEE BRONZE) FASO ATTIEKE avec un score de 668,80/1000. 2 LE PRIX DE MAITRISE DE LA QUALITE (TROPHEE ARGENT) Agence Nationale de Régulation Pharmaceutique (ANRP) avec un score de 805,51/1000. 3 LE PRIX D’ENCOURAGEMENT A L’EXCELLENCE (TROPHEE OR) Caisse populaire de Songtaba avec un score de 933,83/1000. 4 LE PRIX D’EXCELLENCE (TROPHEE DIAMANT) BUTEC Energies et Services Burkina avec un score de 861,46/1000.

PRIX D’EXCELLENCE DES GRANDES ENTREPRISES, CATEGORIE A

CATEGORIE NIVEAU INTITULE DU PRIX LAUREATS A 4 LE PRIX D’EXCELLENCE (TROPHEE DIAMANT) INNOFASO SA avec un score de 996, 83/1000.

N° Prix Productivité Membres ABMAQ LAUREATS 1 Le Prix d’Encouragement à la Productivité SONARD IARD pour le projet productivité « Efficiencia Maxima : l’ascension triomphante de la SONARD IARD vers la productivité » avec un score de 560/1000. 2 Le Prix d’Excellence dans la Productivité est décerné à CIMBURKINA pour le projet productivité « Amélioration du processus d’expédition du ciment » avec un score de 760/1000.

PRIX SPECIAUX

N° Prix spéciaux pour le PBQ LAUREATS 1 Le « Prix spécial pour le leadership » Faso Balmaya pour son occupation du marché et protection de l’environnement. 2 Le « Prix spécial pour la réalisation du produit » Bangre Veneem International pour la maitrise des processus, satisfaction de toutes les parties intéressées et la veille technologique. 3 Le « Prix spécial pour la réalisation du produit » SOGEA FASO pour la maitrise des processus, satisfaction de toutes les parties intéressées et la veille technologique. 4 Le « Prix spécial pour le leadership » Direction de la Qualité des Soins et Sécurité des patients (DQSS) pour son occupation du marché et protection de l’environnement. 5 Le « Prix spécial pour le leadership » Société Agroalimentaire Nanalim pour son occupation du marché et protection de l’environnement. 6 Le « Prix spécial pour la réalisation du produit » Direction Générale des Systèmes d’Information (DGSI) pour la maitrise des processus, satisfaction de toutes les parties intéressées et la veille technologique. 7 Le « Prix spécial pour le leadership » Caisse populaire de Dapoya pour son occupation du marché et protection de l’environnement. 8 Le « Prix spécial pour la réalisation du produit » Caisse populaire de Gounghin pour la maitrise des processus, satisfaction de toutes les parties intéressées et la veille technologique. 9 Le « Prix spécial pour la réalisation du produit » SONAR IARD pour la maitrise des processus, satisfaction de toutes les parties intéressées et la veille technologique. 10 Le « Prix spécial pour la réalisation du produit » Burkina Zoodo Cleaning pour la maitrise des processus, satisfaction de toutes les parties intéressées et la veille technologique. 11 Le « Prix spécial pour le leadership » SN SITEC SA pour son occupation du marché et protection de l’environnement. 12 Le « Prix spécial pour la réalisation du produit » Société de Gastronomie pour la maitrise des processus, satisfaction de toutes les parties intéressées et la veille technologique.

CERTIFICAT DE RECONNAISSANCE

N° NOMS ET PRENOMS QUALITE 01 S.E.M. Ibrahim TRAORE Chef de l‘Etat, Président de la Transition, pour le Très haut patronage de la 12e édition du Prix Burkinabè de la Qualité et des 33e Journées Nationales de la Qualité.

ATTESTIONS DE REMERCIEMENT

N° NOMS ET PRENOMS QUALITE 01 Monsieur Boubou Jonas BAYOULOU Directeur Général de Afridia Industries, parrain des 33e Journées Nationales de la Qualité. 02 Monsieur Adama SORO Président de la Chambre des Mines, parrain des 33e Journées Nationales de la Qualité. 03 Monsieur Serge Gnaniodem PODA, Ministre du Développement Industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises pour la présidence de la 12e édition du Prix Burkinabè de la Qualité et des 33e Journées Nationale de la Qualité.

Assurer un rôle de leadership

En cette édition 2023, la Présidente du jury Djamila Yago annonce la participation de 28 entreprises réparties en trois catégories et quatre niveaux. Elle a invité les entreprises à assurer un rôle de leadership dans leur secteur respectif, à veiller à une qualité de plus en plus performante et à apporter des actions collectives en faveur de l’amélioration de la qualité de leurs systèmes de management.

Aminata SANOU

Correspondante de Burkina 24 à Bobo-Dioulasso

Écouter l’article

publicite