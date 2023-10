Autour du conte : L’initiative de la Maison de la parole pour professionnaliser les conteurs

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’association de promotion culturelle « La Maison de la parole » a lancé le lundi 2 octobre 2023, le projet intitulé « Autour du Conte » au centre Djeliya de Bobo-Dioulasso. L’objectif de ce projet est de promouvoir l’expression en art oratoire à travers la formation des artistes professionnels dans la création de spectacles de conte dans la région des Hauts-Bassins.

La suite après cette publicité

Le projet Autour du conte durera deux semaines et permettra de renforcer les compétences des participants dans plusieurs disciplines comme l’écriture, le costume, le jeu d’acteur, la mise en bouche, l’art oratoire, le développement de la carrière artistique et l’utilisation des réseaux sociaux par les acteurs.

Un budget de 10 millions

Avec un coût total de 10 millions de francs CFA, l’association organisatrice a pu compter sur ces moyens propres et aussi sur l’accompagnement de ses partenaires. « Autour du conte a été financé à plus d’un million par la Maison de la parole et plus de 8 millions de francs CFA par le Programme d’appui aux industrie créatives et à la gouvernance de la culture (PAIC-GC) de l’Union Européenne à travers le Fonds de Développement Culturel et Touristique », précise le représentant du directeur de la Maison de la parole de Bobo-Dioulasso, Abdoulaye Ouattara.

48 conteurs ; 4 villes

La phase suivante permettra de renforcer huit des participants, destinés à former à leur tour, des conteurs dans quatre villes de la région des Hauts-Bassins à savoir Bama, Houndé, Bobo-Dioulasso et Orodara. Ces derniers vont travailler en binômes pour former dix conteurs chacun. A la fin du programme de formation, la région sera dotée de 48 acteurs formés en création de « spectacle de conte ».

Une initiative excellente selon le FDCT

Le chef d’antenne régional du Fonds de développement culturel et touristique (FDCT), Issa Barry salue une excellente initiative pour la redynamisation du patrimoine immatériel et la création d’espaces culturels dédiés au développement de l’art oratoire dans la région des Hauts-Bassins.

Les particularités du conte

Le formateur Alram Nguebnan N entend déployer les outils nécessaires à la professionnalisation des participants dans la discipline du conte. A commencer par sa définition selon les différents « canons ». Il rappelle que dans le contexte traditionnel africain, le conte est une forme de narration qui est exclusivement racontée la nuit.

Et lorsque le besoin de conter s’imposait pendant la journée, les africains faisaient recours à des rituels qui les plongeaient dans une nuit imaginaire et symbolique pour lever cette interdiction. Aussi, le directeur de la compagnie théâtrale « le roseau » insiste sur la nécessité de ne pas confondre l’art du conte aux autres genres narratifs.

« Si un chant intervient dans le conte, il devient un chantefable et le principe de la fable implique une leçon morale. Tandis que le conte laisse chacun tirer ce qu’il en souhaite », précise-t-il.

Aminata SANOU

Correspondante de Burkina 24 à Bobo-Dioulasso

Écouter l’article

publicite