Ministère de la transition digitale : Les différents projets passés en revue

La ministre de la transition digitale, des postes et des communications électroniques, Dr Aminata Zerbo/Sabane a présidé l’ouverture des travaux de la revue des performances des projets et programmes ce vendredi 13 octobre 2023 à Ouagadougou. L’objectif de la session est de passer en revue les projets en cours et formuler des recommandations pour atteindre les objectifs escomptés.

Dans le souci d’assurer la transparence dans la gestion de l’administration, le ministère de la transition digitale, des postes et des communications électroniques tient sa session semestrielle de Revue des performances des projets et programmes au titre de l’année 2023.

Il s’agira pour les participants d’apprécier de façon générale la performance des projets et programmes, d’analyser les difficultés rencontrées pendant l’exécution des projets et formuler les recommandations en vue d’une amélioration dans la mise en œuvre des différentes actions.

La ministre en charge de la transition digitale, Dr Aminata Zerbo/Sabane a d’ailleurs rappelé que son département dispose d’un portefeuille actif de trois projets au premier semestre 2023. Il s’agit du Projet Backbone National des Télécommunications (PBNT), le Projet d’Appui au Développement des Technologies de l’Information et de la Communication (PADTIC- BKF021) et le Projet d’Identification Unique pour l’Intégration et l’Inclusion Régionale en Afrique de l’ouest au Burkina Faso (WURI).

« Ces projets ambitionnent de réduire la fracture numérique, de contribuer substantiellement au développement économique et social de notre pays à travers la mise en place d’une infrastructure réseau sécurisé au profit des agents et clients de l’administration, le développement de la collectivité nationale et internationale en large bande du Burkina Faso par la pose d’un réseau de fibre optique reliant toutes les communes et tous les pays voisins, l’amélioration de la disponibilité de l’efficacité et de l’accessibilité de l’offre de service de communication électronique à des coûts abordable sur toute l’étendue du territoire national.

Et la mise en place d’un registre électronique national de la population qui constituera une base de donnée centrale de référence pour les autres applications et registres d’identification », a-t-elle argué.

En outre, la ministre en charge de la transition digitale a invité les participants à être regardants sur les questions relatives à la gestion des projets et programmes en vue de prendre des mesures correctives qui s’imposent en fonction des performances réalisées.

Pour clore ses propos, Dr Aminata Zerbo/Sabane a souhaité que des résolutions soient formulées à l’attention des acteurs de la mise en œuvre des projets et programmes au regard des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre. Le tout en vue d’améliorer la qualité de la fiabilité des services de communications électroniques.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

