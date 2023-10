Tribune | « D’accord pour les élections post-transition mais un audit de la démocratie pré-transition d’abord » (Cédric Ouédraogo)

publicite

Ceci est une tribune du Président du Mouvement Citoyen de la Diaspora Burkinabè, Cédric OUEDRAOGO, sur l’actualité nationale.

Le Burkina Faso fait face à l’hydre terroriste depuis plus de 8 années. Cette crise sécuritaire voire multidimensionnelle freine avec véhémence la bonne marche du pays. C’est donc une véritable tragédie que vit le Burkina Faso.

Au nombre des raisons qui expliquent la tragédie nationale il y a incontestablement la mauvaise gouvernance et le rapt démocratique par la fraude, la violence, le viol de la constitution, la corruption avec souvent malheureusement la complicité internationale.

L’actualité est marquée ces jours ci par un débat passionné autour de la question de l’organisation des élections prochaines. Cependant, il y a des préalables à remplir avant de passer à l’étape de l’organisation des élections. La moindre des précautions à prendre avant d’aller à des élections c’est de s’assurer non seulement de la sécurité territoriale, physique et juridique des Burkinabè, mais aussi de celle du scrutin à venir.

Tout cela sans compter sur les réformes institutionnelles à réaliser pour rendre la gouvernance plus proche du peuple notamment avec la généralisation de consultations directes et du droit de révocation des mandats. C’est donc avec juste raison quand Me Hermann YAMEOGO affirme à travers une sorte de presse :<<élections post+transition d’accord mais audit de la démocratie d’abord>>.

C’est pourquoi même sous Roch, Me Hermann Yaméogo demandait de ne pas courir comme des dératés aux élections. Égal à lui-même, il l’a demandé sous Damiba et reste dans ses bottes sous Traoré. Reste à déterminer par une gouvernance consensuelle et de cohésion nationale la conduite de toutes ces réformes.

Il est donc primordial pour l’autorité d’ouvrir une large concertation sans exclusion afin de poser publiquement le débat sur la question des élections et de plusieurs autres sujets majeurs pour le pays. Du dialogue devrait découler un consensus acceptable pour tous afin de sauver le pays.

Pour le Mouvement Citoyen de la Diaspora Burkinabè

Cédric OUEDRAOGO

Président

