Activités génératrices de revenus : La COPA/BF lance une initiative pour autonomiser les femmes à Ouagadougou

Les premiers responsables de la Coalition des patriotes africains du Burkina Faso (COPA-BF) ont procédé au lancement d’une initiative de formation gratuite en 15 métiers des femmes de Ouagadougou. C’était ce dimanche 15 octobre 2023 dans le quartier Bonheur ville à Ouagadougou.

15 octobre 1987- 15 octobre 2023, c’est à l’occasion de la célébration de la date anniversaire de l’assassinat du père de la révolution burkinabè, le Capitaine Thomas Sankara, que l’OSC la Coalition des patriotes africains du Burkina Faso (COPA-BF) a lancé une initiative pour l’autonomisation des femmes.

Les premiers responsables de cette organisation, ont indiqué que cette initiative est à l’image de l’idéal de Thomas Sankara qui a voulu faire du développement endogène une réalité. C’est ainsi que la COPA/BF a procédé au lancement d’une formation gratuite dans 15 différents métiers. Il s’agit, entre autres, du tissage, de la saponification, de l’agriculture hors sol, de l’élevage, de la coiffure, de la cuisine et de l’électricité.

Roland Bayala, président de la COPA/BF, a relevé que cette formation se tient en simultané sur le site Sonré et de Bonheur ville. « C’est pour nous une manière de faire du développement endogène une réalité.

Nous allons former gratuitement dans 15 métiers la population Sonré et de bonheur ville. Nous irons à Nioko 2 le 22 octobre 2023 pour les mêmes formations. Les formations vont durer une semaine et seulement la couture qui va continuer », a-t-il souligné.

Il a précisé qu’à l’issue des formations, des attestations seront attribuées aux bénéficiaires. « Les femmes seront regroupées en groupe de 100 personnes pour créer des groupements d’intérêt économique. Et chaque groupement produira dans son domaine pour s’autonomiser. Ce sont environ 10 000 femmes sui seront formées à travers cette initiative », a précisé Roland Bayala.

Antoinette Bougouma, bénéficiaire de la formation dans le métier de la saponification, a indiqué que dans son quartier Sonré, plusieurs femmes sont sans activités. Elle a trouvé comme une aubaine de suivre cette formation afin d’obtenir une activité de génératrice de revenu.

« A l’issue de cette formation, je compte partager mes connaissances avec les autres femmes et avoir une activité à réaliser pour mon autonomie », a-t-elle déclaré. Elle a salué l’initiative de COPA/BF qui va permettre aux femmes d’avoir des revenus et de pouvoir s’autonomiser.

