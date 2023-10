Entreprises médicales et paramédicales : La 1re édition de la FIEPEMPO se referme sur une note de satisfaction

publicite

La 1re édition de la Foire internationale d’exposition et de promotion des entreprises médicales et paramédicales de Ouagadougou (FIEPEMPO) a refermé ses portes, le samedi 14 octobre 2023, à l’occasion d’un dîner gala, tenu à Ouagadougou.

Entre récompenses et hommages. Ainsi a été rythmé le dîner gala faisant office d’activité de clôture de la 1re édition de la Foire internationale d’exposition et de promotion des entreprises médicales et paramédicales de Ouagadougou (FIEPEMPO).

Le ministère de la santé et de l’hygiène publique ainsi que d’autres partenaires ont reçu des attestations, des trophées… Des prix ont également été décernés aux meilleurs stands et au meilleur exposant.

Barthélémy Zoma, Président du comité d’organisation (PCO), dit sortir satisfait de la tenue de cette première édition. « Nous sortons satisfaits de cette première édition. Tous les objectifs qu’on s’était fixés ont été atteints avec quelques limites», a-t-il déclaré.

Cette soirée, a-t-il aussi fait comprendre, a été l’occasion de récompenser ceux qui se sont le plus illustrés durant toute la foire, mais aussi un moment de montrer une reconnaissance aux différents partenaires.

«Cette cérémonie était dédiée à tous ceux qui nous ont accompagnés. C’était également une soirée d’hommage aux aînés, à ceux qui ont contribué et continuent encore pour qu’on ait des produits de santé de qualité. C’était également l’occasion de joindre l’utile à l’agréable en organisant une collecte qui nous a permis de gagner environ 600 000 F CFA», a indiqué M. Zoma.

Pr Maurice Zida, Conseiller technique et représentant du ministre de la santé et de l’hygiène publique, a renouvelé ses encouragements aux initiateurs de la foire. Les instruments de qualité et les réactifs de qualité sont, à en croire les dires de M. Zida, nécessaires dans la quête d’une bonne santé. «Pour une bonne santé, il faut forcément des instruments de qualité et des réactifs de qualité. C’est la raison pour laquelle le ministre a voulu accompagner cette première initiative», a-t-il dit.

Pour Joseph Sidibé, parrain de la cérémonie, c’est important qu’il y ait des acteurs qui accompagnent cette cérémonie ; des acteurs qui ont de l’ancienneté, qui ont de l’expérience. «C’est à ce titre que le bureau exécutif de l’UDISAN a bien voulu nous associer à cet événement que nous avons encouragé», a-t-il affirmé. Rendez-vous a été donné en octobre 2024, pour la 2e édition.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

