Foire internationale d’exposition et de promotion des entreprises médicales et paramédicales de Ouagadougou : Le ministre de la santé donne le ton de la 1re édition

Dr Jean-Claude Lucien Kargougou, ministre de la santé et de l’hygiène publique, a officiellement ouvert la 1re édition de la Foire internationale d’exposition et de promotion des entreprises médicales et paramédicales de Ouagadougou (FIEPEMPO) le mercredi 11 octobre 2023 à Ouagadougou.

La Foire internationale d’exposition et de promotion des entreprises médicales et paramédicales de Ouagadougou (FIEPEMPO), voulue et pensée par l’Union des distributeurs des biens et services de santé (UDISAN), se veut un cadre de rencontre de tous les professionnels de santé sans exception ; un cadre du donner et du recevoir.

Trois activités phares, des dires de Barthélémy Zoma, Président du comité d’organisation (PCO), constituent le fil conducteur de cette 1re édition.

Il s’agit « d’une exposition où chaque distributeur viendra montrer ses produits et savoir-faire dans les domaines des équipements médicaux techniques, laboratoire, imagerie médicale, réactifs, grossistes pharmaceutiques, pharmacopée traditionnelle améliorée… ; de conférences scientifiques, qui se pencheront sur la problématique de la digitalisation du système de santé, la problématique de l’accessibilité et la qualité des dispositifs médicaux et système de santé, la problématique de la maintenance des équipements ; et le dîner gala, qui sera l’occasion de remercier nos partenaires, récompenser les acteurs de la santé et collecter des fonds pour l’effort de paix », a-t-il indiqué.

Le patron de la cérémonie, Dr Jean-Claude Lucien Kargougou, ministre de la santé et de l’hygiène publique, s’est réjoui de la tenue de la foire, au regard de la pertinence des thèmes à développer et pour ce qu’elle va contribuer à l’amélioration de la qualité des pratiques médicales au Burkina Faso.

Il a ainsi réitéré la disponibilité de son département à accompagner pareilles initiatives. Marquant donc son intérêt aux conclusions et recommandations à l’issue de la foire, il a donné le ton de cette 1re édition. En marge de la cérémonie, le ministre de la santé et de l’hygiène publique a eu droit à une visite guidée des stands.

Pour rappel, cette 1re édition se tient du 11 au 14 octobre 2023 au pavillon du soleil levant du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) sous le thème « Enjeux et défis du système de santé à l’ère du numérique : quelles innovations pour une industrialisation réussie ?».

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

