Qualité : Café Rio devient la première laiterie certifiée « NBF » au Burkina Faso

La laiterie Café Rio est désormais la première laiterie certifiée « NBF » (Norme Burkina Faso) et « Faire Faso » au Burkina Faso. L’information a été donnée le mardi 10 octobre 2023 à Bobo-Dioulasso au cours d’une conférence de presse.

La laiterie Café Rio, unité de transformation laitière sise à Bobo-Dioulasso se distingue désormais par la reconnaissance officielle de la qualité de ses produits avec l’obtention de la marque « NBF » (Norme Burkina Faso) délivrée par l’Agence burkinabè de normalisation, de la métrologie et de la qualité (ABNORM). Première lauréate du genre, la laiterie qui a une production de 1.500 à 2.000 litres de lait par semaine a reçu les encouragements de la Direction provinciale des ressources animales et halieutiques.

Mérite récompensé

Le Gappal, le Yaourt nature sucré et le Yaourt nature sucré à la vanille, tous faits à base de lait local sont les trois produits de la gamme de Café Rio qui ont reçu la certification de qualité de l’Agence Burkinabè de normalisation, de la métrologie et de la qualité (ABNORM).

Le président de l’Union nationale des laiteries et des petits producteurs de lait local du Burkina (UMPL-B), Adama Ibrahim Diallo a souligné que cette certification NBF pour la laiterie Café Rio est le fruit de l’engagement de la qualité qui a toujours guidé ses actions.

Il a saisi l’occasion pour faire la remise de la marque « Faire Faso » de l’UMPL-B à la laiterie. Dans sa lutte pour la sécurité alimentaire à travers la promotion de la filière laitière, l’union encadre plus de 4 000 laiteries et producteurs et laiteries au Burkina Faso.

Accompagnement

La directrice de la laiterie, Azara Toe, a confié son parcours. Elle a d’abord commencé en 2004 avec un kiosque portant le même nom. L’aventure s’est poursuivie dans son domicile familial. Et c’est grâce à l’accompagnement de l’ONG OXFAM-Burkina que son unité de production sera délocalisée en 2018 dans un endroit exclusivement dédié à la transformation du lait. Les formations offertes par l’UMPL-B lui ont permis d’améliorer également la conservation de ces produits.

Dame Touré s’est aussi dotée de l’expertise du Docteur Abel Tankoano, technologue alimentaire qui a doté l’entreprise d’une « méthodologie axée sur l’hygiène et les normes de qualité ». Le chargé de la coordination des programmes de OXFAM-Burkina, Guillaume Sanou, s’est félicité des résultats obtenus et tout en réaffirmant l’engagement de son ONG à soutenir le développement durable au Burkina Faso.

Excellents pour la santé

Café Rio emploie 15 personnes dont 9 femmes et 6 hommes à temps plein et deux étudiantes de façon temporaire. Dans les villes du Burkina et du Mali, les produits laitiers de Café Rio sont vendus uniquement dans les grandes surfaces pour garantir la bonne conservation. Les prix du gros sont fixés à 150 francs CFA le pot de 125 ml et 500 francs CFA celui de 500 cl.

En dehors des produits certifiés, la marque dispose également d’une gamme variée de produits riches en minéraux tels que le calcium, le magnésium et le phosphore ainsi que des vitamines A et B qui renforcent le système immunitaire.

Aminata SANOU

Correspondante de Burkina 24 à Bobo-Dioulasso

