L’industrialisation du système de santé à l’ère du numérique au cœur d’une foire internationale

La 1re édition de la Foire internationale d’exposition et de promotion des entreprises médicales et paramédicales de Ouagadougou (FIEPEMPO) se tient du 11 au 14 octobre 2023, au pavillon du soleil levant du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO), et sous le patronage du ministère de la santé et de l’hygiène publique. L’information a été donnée ce jeudi 28 septembre 2023 à l’occasion d’une conférence de presse.

Être un cadre de rencontre entre l’offre et la demande, un cadre d’échange, un marché, qui permettra aux utilisateurs de savoir les différentes offres présentes sur le marché ; et aux exposants, de connaître les besoins réels des praticiens. Telle est l’ambition de la Foire internationale d’exposition et de promotion des entreprises médicales et paramédicales de Ouagadougou (FIEPEMPO).

La 1re édition de la foire, des dires de Barthélémy Zoma, Président du comité d’organisation (PCO), se tiendra autour du thème « Enjeux et défis du système de santé à l’ère du numérique : quelles innovations pour une industrialisation réussie ?». Avec pour objectif global de « contribuer au renforcement et à la promotion du secteur de la santé au Burkina Faso et ailleurs », a-t-il dit en sus.

La FIEPEMPO 2023, c’est principalement des expositions, des conférences scientifiques et en apothéose une soirée de gala à l’occasion de laquelle seront récompensées et distinguées des personnes morales ou physiques qui contribuent par leurs actions, produits, services à l’accès à une santé de qualité. Barthélémy Zoma dit attendre au minimum pour l’édition, 100 exposants, 1 000 visiteurs, 100 rencontres B to B.

L’Union des distributeurs de biens et services de santé (UDISAN), initiatrice de la foire regroupe les distributeurs de Dispositifs médicaux (DM) et Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) qui regroupent les équipements, matériels médico technique, consommables médicaux, consommables et réactifs, consommables de laboratoire…

Seule structure au Burkina Faso regroupant les équipementiers biomédicaux agréés par le ministère de la santé et de l’hygiène publique, l’UDISAN, selon M. Zoma, compte plus de 100 membres.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

