CAN Côte d‘Ivoire 2024 : Le tirage au sort prévu ce 12 octobre 2023 à Abidjan

Côte d‘Ivoire – Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations, CAN 2024, aura lieu ce jeudi 12 octobre 2023 à Abidjan sous le coup de 19 heures GMT. 24 Nations sont engagées dans cette compétition et seront réparties en quatre chapeaux sur la base du Classement FIFA des Nations mais également en tenant compte des résultats des trois précédentes CAN (2017, 2019 et 2022) ainsi que des éliminatoires des CAN 2019, 2022 et 2024.

Le flambant neuf Parc des Expositions d’Abidjan accueillera l’évènement en présence des délégations de pays qualifiés pour la CAN 2024, de personnalités politiques et administratives ivoiriennes et de la presse internationale. Avant le tirage au sort, pour la composition des 6 groupes, les 24 équipes qualifiées ont été réparties en quatre chapeaux en fonction de leur classement Fifa notamment.

Au nombre des six têtes de série, figure le Maroc tandis que le Nigeria figure parmi les deuxièmes têtes de série. L’Afrique du Sud a dû se contenter d’une place parmi les troisièmes têtes de série. Les autres troisièmes têtes de série sont le Cap-Vert, la Guinée, la Zambie, la Guinée équatoriale et la Mauritanie. Les quatrièmes têtes de série comprennent la Guinée-Bissau, le Mozambique, la Namibie, l’Angola, la Gambie et la Tanzanie. La Zambie championne d’Afrique en 2012 est de retour à la Coupe des Nations après trois échecs consécutifs pour se qualifier.

Le tournoi débute le 13 janvier pour s’achever le 11 février 2024. Les matchs se tiendront dans six stades de cinq villes. La Côte d’Ivoire organise la CAN après celle de 1984 remportée par le Cameroun face au Nigeria. Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations, CAN 2024, sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube officielle de la Confédération africaine de football (CAF).

Pot 1

Côte d’Ivoire, Maroc, Sénégal (vainqueur sortant), Tunisie, Algérie, Égypte

Pot 2

Nigéria, Cameroun, Mali, Burkina Faso, Ghana, République démocratique du Congo

Pot 3

Afrique du Sud, Cap-Vert, Guinée, Zambie, Guinée équatoriale, Mauritanie

Pot 4

Guinée-Bissau, Mozambique, Namibie, Angola, Gambie, Tanzanie

