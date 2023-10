Gourma/Yamba : Les Forces combattantes livrent une bataille féroce avec des terroristes (AIB)

publicite

Les Forces combattantes ont réussi tôt ce mercredi 11 octobre 2023, après de violents combats, à prendre le dessus sur au moins 500 terroristes venus les attaquer à Yamba dans le Gourma à l’Est, a appris l’AIB.

Tôt dans la matinée du mercredi 11 octobre 2023 à Yamba dans la province du Gourma, au moins 500 terroristes ont lancé un assaut contre une position des Forces combattantes.

Après de violents combats, les criminels ont pris la fuite vers l’Est. Va s’en suivre une course poursuite engagée par les vecteurs aériens et des hélicoptères de combats.

Ainsi, les petits groupes de criminels dispersés dans la nature ont été frappés avec succès. Leurs comparses qui se sont réfugiés dans les buissons et ceux qui vont marquer des arrêts, ont été calcinés par des missiles.

Après le passage des hélicoptères, les cadavres des assassins sont visibles depuis les airs, selon des photos transmises à l’AIB par des sources sécuritaires. La détermination et la bravoure des Forces combattantes ont été totales et sans faille. On déplore toutefois des pertes en leur sein.

Plus tôt le 9 octobre 2023, les FDS et les VDP ont fait mordre la poussière à des criminels qui ont attaqué une position des VDP à Sadiankono, près de Djibasso dans la Boucle du Mouhoun.

Le nombre élevé de cadavres et d’armes abandonnés par les terroristes, témoignent de la vigueur de la riposte opposée par les braves combattants. Selon les sources de l’AIB, les opérations se poursuivent dans tous les secteurs.

Source : Agence d’information du Burkina (AIB)

