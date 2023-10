Thomas Sankara : « Son amour de la patrie inspire ma détermination et mon engagement aux côtés des forces combattantes » (Capitaine Ibrahim Traoré)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Ceci est un message du Président de la transition, chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, sur son compte X (ex-Twitter) après avoir participé à la cérémonie de commémoration de l’an 36 de l’assassinat de feu Thomas Sankara et ses 12 compagnons.

La suite après cette publicité

« Je rends hommage à un homme de vision, une source intarissable qui nourrit l’inspiration des peuples africains particulièrement du Burkina Faso en quête d’une souveraineté totale.

L’élévation du Capitaine Isidore Noël Thomas SANKARA à la dignité de Héros de la Nation est une consécration à celui qui a incarné la lutte pour la libération et la reconnaissance d’une Afrique digne, prospère et solidaire.

A l’occasion du 36e anniversaire de son assassinat, j’ai procédé à la pose de la première pierre du mausolée qui lui est dédié et au baptême d’un grand Boulevard de la capitale qui porte dorénavant son nom.

Thomas SANKARA demeure l’icône de la dignité, de l’intégrité et de la bravoure. Son amour de la patrie inspire ma détermination et mon engagement aux côtés des forces combattantes et du peuple burkinabè dans son ensemble pour la reconquête du territoire ».

Écouter l’article

publicite