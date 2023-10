Décès du Docteur Zéphyrin Dakuyo : Le Capitaine Ibrahim Traoré rend hommage à un éminent pharmacien phytothérapeute

publicite

Ceci est un message du Président de la transition, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, sur son compte X (ex-Twitter), à la suite du décès du Docteur Zéphyrin Dakuyo.

« C’est avec une immense tristesse que j’ai appris le décès du Docteur Zéphyrin DAKUYO.

Je rends hommage à cet éminent pharmacien phytothérapeute qui a grandement contribué, par son engagement et ses recherches, à l’amélioration de la santé des Burkinabè.

Notre pays et l’Afrique viennent de perdre un de ses dignes fils. J’exprime toute ma compassion à sa famille biologique et à l’ensemble des acteurs de la santé et de la recherche. Repose en paix, Dr. DAKUYO !»

