L’unité de dialyse du CHR de Tenkodogo en phase de finition

La secrétaire générale du ministère de la santé accompagnée par le gouverneur de la région du centre-est et bien d’autres autorités ont visité l’unité de dialyse du Centre Hospitalier Régional (CHR) de Tenkodogo en construction le samedi 14 octobre 2023.

Le centre de dialyse du Centre Hospitalier Régional (CHR) de Tenkodogo en construction depuis juillet 2023 est en phase de finition. C’est une avancée qui marque la satisfaction des autorités du ministère de la santé même si un léger retard a été constaté dans le déroulement des travaux.

Le suivi local des travaux a été assurée par le gouverneur de la région. Les responsables centraux du ministère de la santé ont tenu à constater de visu l’avancée des travaux. Ce qui justifie la présence de Estelle Dabiré/Dembélé, secrétaire générale du ministère de la santé.

L’unité de dialyse du CHR de Tenkodogo servira toute la région du centre-est en offre de dialyse et vise à améliorer l’offre de dialyse au Burkina Faso. « La dialyse est de plus en plus demandée, parce que nous avons de plus en plus d’atteinte rénale qui demande à ce que les soins soient spécialisés pour sauver les patients et améliorer leur état de bien-être. Nous avons voulu vérifier de nous-mêmes que le chantier avance », a souligné Estelle Dabiré/Dembélé.

De ses dires, le ministère en charge de la santé souhaite voir le centre opérationnel d’ici la fin de l’année 2023. « Comme l’ont annoncé les responsables de l’entreprise, nous espérons que d’ici mi-novembre ils auront fini la partie construction pour qu’on puisse équiper et tester les équipements pour qu’en fin d’année, le centre soit fonctionnel. La capacité attendue c’est de 12 postes dont d’autres générateurs pour pouvoir prendre en charge d’autres patients », informé la SG du ministère de la santé.

La journée du samedi 14 octobre 2023 a été également marquée par la coupe du Directeur général du Centre Hospitalier régional de Tenkodogo. Cette compétition sportive, remportée par l’équipe médicotechnique du CHR, vise à renforcer la collaboration et la cohésion au sein du personnel de l’hôpital, selon Yacouba Thiombiano, directeur général du CHR de Tenkodogo, initiateur de la compétition.

Akim KY

Burkina 24

