Éducation nationale et Enseignement supérieur : Le mérite de 284 agents reconnu

À l’occasion de la journée mondiale de l’enseignant que le Burkina Faso commémore en différé, les ministères en charge de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ont magnifié le mérite de 284 de leurs agents en les décorant dans l’ordre du mérite des palmes académiques ce mardi 17 octobre 2023.

Le Burkina Faso commémore en différé la journée mondiale de l’enseignant qui est célébrée le 5 octobre de chaque année. À cette occasion, 284 agents des ministères en charge de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ont été décorés. Parmi les récipiendaires, il y a 3 officiers et 281 chevaliers élevés dans l’ordre du mérite des palmes académiques.

Livrant le message conjoint des deux ministères, le ministre en charge de l’éducation nationale, André Joseph Ouédraogo, a rappelé qu’il est désormais coutume au pays des Hommes intègres au début de chaque année scolaire et académique de magnifier de leurs agents pour la qualité des services « exceptionnels » rendus à la nation.

« C’est pourquoi les plus hautes autorités de notre pays ont jugé utile de créer spécialement pour rendre hommage aux enseignants par décret du 8 juillet 1998, l’ordre du mérite des palmes académiques du Burkina Faso », a-t-il remémoré.

Pour André Joseph Ouédraogo, aujourd’hui plus que jamais, le Burkina Faso a besoin de recruter des enseignants compétents en nombre suffisant pour relever le défi de la scolarisation universelle. « En effet, le déficit en personnel et enseignant révèle des insuffisances dans le processus de planification des recrutements que nous devons coûte que coûte corriger.

À cet effet, l’acquisition en cours d’un logiciel de gestion des agents publics du ministère en charge de l’éducation nationale devra nous permettre à coup sûr de mieux gérer le personnel disponible », a-t-il notifié.

Il a soutenu que le gouvernement de la transition est conscient de la spécificité du secteur de l’éducation qui comprend plus de la moitié des agents publics de l’État. « Dans ces conditions, le maillage territorial en matière de célérité de l’information exacte peut constituer un handicap dans la gestion diligente de certaines situations », a-t-il relevé.

Concernant l’enseignement supérieur, André Joseph Ouédraogo a confié que les recrutements des enseignants-chercheurs et des chercheurs se poursuivent afin de donner suite aux doléances des universités et des centres de recherche et de formation.

« Il convient de rappeler que nos enseignants-chercheurs et des chercheurs font la fierté du Burkina et de l’Afrique. Je citerai pour preuve les résultats très satisfaisants que nous enregistrons chaque année au CAMES. Cette année 2023, nous avons eu la joie d’accueillir dans notre pays 285 lauréats allant de maîtres assistants à professeurs titulaires », a-t-il informé.

En outre, il a fait savoir qu’au concours de l’agrégation des universités en 2022, le Burkina Faso est sorti victorieux avec 33 admis pour la médecine humaine, la pharmacie et la médecine vétérinaire.

Salamata Kaboré/Konaté, professeure certifiée des écoles faite chevalière dans l’ordre des palmes académiques s’est dite fière de cette reconnaissance de la nation qui vient couronner ses efforts et l’invite à travailler davantage.

« On dit que le travail, les efforts, ça paie toujours et voilà la récompense », s’en est-elle encouragée. Tout en remerciant les autorités pour cette reconnaissance, Salamata Kaboré a invité ses collègues à persévérer dans le travail pour « accompagner nos enfants comme il se doit pour un avenir meilleur ».

Il sied de signaler que parmi les 284 récipiendaires, il y a 88 enseignants-chercheurs pour le compte du ministère en charge de l’enseignement et 195 agents et enseignants pour le ministère en charge de l’éducation nationale.

