Tour du Faso 2023 : Tout est fin prêt pour le tour de la résilience

Le Tour du Faso 2023 se prépare activement. Le comité national d’organisation a rencontré la presse ce mardi 17 octobre 2023 à Ouagadougou pour faire le point des préparatifs, à trois jours du top départ de cette édition placée sous le signe de la résilience.

Le comité d’organisation a confirmé la liste des 15 équipes engagées pour cette 34e édition. Il s’agit de 12 équipes venues d’ailleurs notamment le Mali, le Niger, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, l’Algérie, la Belgique, le Ghana, le Maroc, la Guinée, le Rwanda et le Togo.

Le Burkina Faso sera représenté par trois équipes. Il s’agit de l’équipe nationale, l’équipe régionale du centre et l’équipe régionale de l’Ouest. L’Afrique du Sud qui était attendue ne sera finalement pas présente.

« Mais ces trois équipes du Burkina Faso selon le règlement UCI n’ont pas le droit de courir les unes pour les autres. Par exemple, si le vélo d’un coureur de l’équipe nationale est en panne, il n’a pas le droit de prendre le vélo d’un membre de l’équipe régionale du centre », a expliqué Martin Sawadogo, le directeur technique de la Fédération burkinabè d’athlétisme.

Les équipes burkinabè sont prêtes et ont commencé la mise au vert. Chaque équipe du Tour du Faso est composée de six coureurs et trois encadreurs.

Pas de grand changement dans le circuit

Pas de changement majeur dans le circuit du Tour du Faso 2023. Seulement, le comité d’organisation a contraint d’emprunter d’autres trajets l’étape 6 Ouagadougou – Koudougou (107,6km) connaitra une légère modification, tout comme l’étape 7 Koudougou – Pâ (156km).

Le budget du Tour du Faso n’est pas encore bouclé. Il manque encore 200 millions de FCFA à mobiliser. Mais, aucune crainte. Tout sera mis en œuvre, selon le comité national d’organisation, a promis que tout sera prêt avant le premier coup de pédale. En effet, selon le vice-président du comité d’organisation, Alexandre Yougbaré, certaines entreprises françaises qui avaient l’habitude de sponsoriser le Tour du Faso ont désisté.

Une assurance sur la sécurité du peloton

Le comité d’organisation saisit l’occasion de cette conférence de presse pour présenter les différents maillots et écharpes du Tour du Faso. Le maillot jaune est celui du vainqueur au classement général au temps, le maillot vert celui du classement général aux points, le maillot aux couleurs du Burkina pour le premier du Burkina, le maillot des points chauds parrainés par les États-Unis. Plusieurs écharpes sont aussi prévues pour récompenser les différents concurrents.

La 34e édition du Tour du Faso se veut celui de la résilience du fait du contexte sécuritaire. A ce sujet, Alexandre Yougbaré rassure : « Je puis vous rassurer de l’engagement du comité d’organisation, et au-delà, des plus hautes autorités, à faire en sorte que tout se déroule normalement ». La présentation des équipes du Tour du Faso 2023 aura lieu le 26 octobre 2023 à Ouagadougou. La compétition proprement dite se tient du 26 octobre au 5 novembre 2023.

