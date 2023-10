Côte d’Ivoire : Le gouvernement du nouveau Premier ministre Robert Beugré MAMBE dévoilé

publicite

Côte d’Ivoire – 24 heures après la nomination de l’ancien gouverneur du district d’Abidjan et ancien patron de la Commission électorale indépendante (CEI), Robert Beugré MAMBE au poste de Premier ministre en remplacement de Patrick Achi à ce poste depuis le 26 mars 2021, le nouveau gouvernement ivoirien a été dévoilé par le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement ce mardi 17 Octobre 2023 après-midi.

Le nouveau gouvernement ivoirien est marqué, entre autres, par le départ de l’ancien ministre des sports, Danho Paulin, coulé par l’affaire du stade d’Ebimpé dans la banlieue abidjanaise récemment inondé par une pluie « exceptionnelle », selon les termes du porte-parole du gouvernent Amadou Coulibaly.

Il en est ainsi également pour Konan Kouadio Bertin (KKB), transfuge du PDCI du défunt Président Henri Konan Bédié, anciennement en charge de la réconciliation et de Kandia Camara, l’ex-ministre des Affaires Etrangères, élue présidente du Senat en fin de semaine dernière.

Le nouveau Premier ministre Robert Beugré Mambé assume également celui des sports assisté par un ministre délégué. L’ex-Premier ministre Patrick Achi a exprimé sa gratitude au Président Ouattara.

« Profonde gratitude et remerciements à S.E.M. le président de la République Alassane Ouattara qui m’a fait l’honneur de pouvoir mener le gouvernement durant cette période et de travailler à ses côtés pour construire la Côte d’Ivoire solidaire. En tant que Premier et auparavant comme secrétaire général de la présidence, j’ai pu apprécier l’homme d’exception, le leader doté d’une véritable vision, le grand patriote amoureux de sa terre, le protecteur de tous ses frères et de toutes ses sœurs », écrit l’ancien Premier ministre Patrick Achi son compte officiel Méta.

La passation de charges à la Primature entre Patrick Achi et le nouveau Premier ministre, Robert Beugré Mambé s’est déroulée en milieu d’après-midi à la Primature à Abidjan-Plateau.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina24 en Côte d’Ivoire

