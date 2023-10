Ouagadougou : La Police municipale démantèle plusieurs sites d’abattages clandestins 

publicite

0 Partages Partager Twitter

La Police Municipale de Ouagadougou à travers sa Direction de la Police de la Salubrité et de la Tranquillité Urbaine (DPSTU) a effectué des opérations de lutte contre les abattages clandestins le 18 et 19 Octobre 2023 dans les arrondissements n°3 et 4 de la Commune de Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Au cours de la mission, des carcasses d’animaux ont été saisies et les sites d’abattage ont été démolis.

Cette action entre dans le cadre de lutte pour sauvegarder l’hygiène publique, la salubrité et porter à la connaissance des citoyens des produits impropres à la consommation publique. La viande saisie a été remise aux services techniques de l’abattoir pour une inspection approfondie.

Service de l’Information et de la Communication de la Police Municipale de Ouagadougou.

N° vert: 80 00 11 03

N° WhatsApp (message uniquement): 70 00 81 43

Source : Police Municipale

Écouter l’article

publicite