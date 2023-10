Meeting de la CGT-B : « Nous ne sommes pas à l’heure ou au moment des meetings pour revendiquer » (Souleymane Bayiri)

publicite

Les membres du comité de soutien au MPSR Il ont au cours d’un point de presse ce vendredi 20 octobre 2023 à Ouagadougou, appelé à une union sacrée autour du gouvernement de la transition pour combattre le terrorisme.

« Nous avons l’obligation morale pour amour à notre nation d’apporter pour toujours notre soutien sans faille à la jeunesse militaire au pouvoir qui est le MPSR II, second et dernier espoir de tout un peuple à travers leurs actes déjà concrétisés », a lancé Souleymane Bayiri, coordonnateur général du comité de soutien au MPSR Il.

Pour lui, les Burkinabè dans leur ensemble doivent être des «gardiens» du régime actuel pour qu’il ne soit pas renversé.

Parlant de la démocratie pour ainsi répondre à certains acteurs politiques qui appellent à aller aux élections, Souleymane Bayiri a laissé entendre que la démocratie «imposée» au Burkina Faso n’est qu’une forme de domination.

«J’appelle encore et encore toute la jeunesse et le reste du peuple burkinabè à considérer comme un crime contre le Burkina les conséquences néfastes de la domination impérialiste sous forme d’aide et démocratie synonyme de pillage de nos richesses de connivence avec nos hommes appelés politiciens au pouvoir, des hommes au pouvoir imposés avant élections prétendues démocratiques basées sur des accords lugubres permettant aux partis de s’enrichir et de toujours maintenir les populations dont la majorité est pauvre pour être utilisée comme du bétail électoral», a-t-il argué.

Rebondissant sur le meeting annoncé de la CGT-B, Souleymane Bayiri estime que le moment n’est pas opportun. Il dit être contre ceux qui promettent de descendre avec des machettes et contre la tenue du meeting.

«Parce qu’à l’heure où nous sommes, nous ne sommes pas à l’heure ou au moment des meetings pour revendiquer (…). Moi, je pense que nous avons un seul objectif aujourd’hui, c’est la fin du terrorisme », a-t-il terminé.

