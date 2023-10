« On va travailler encore plus pour les matchs à venir » (Mohamed Konaté)

Mohamed Konaté a brillé lors du match amical des Étalons contre la Mauritanie, en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive. L’attaquant du championnat russe revient sur sa performance et ses ambitions pour la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde.

Depuis le 8 octobre 2021 face à Djibouti (0-4), Mohamed Konaté n’avait plus retrouvé le chemin des filets avec l’équipe nationale en éliminatoires pour la Coupe du Monde. Mais lors du match amical contre la Mauritanie, il a renoué avec le succès en marquant le premier but des Étalons, qui se sont imposés par 2 à 1.

L’attaquant retrouve le sourire. « Ça fait plaisir », admet-il, lui qui semble avoir retrouvé la confiance après cette performance.

Konaté n’est pas le seul à avoir retrouvé la confiance, puisque les Étalons ont également renoué avec la victoire. Un résultat positif pour le moral du groupe.

« On avait vraiment besoin de commencer à mettre des buts pour la confiance déjà. Mentalement, c’est très important surtout pour nous les attaquants. Cela fait vraiment plaisir. On va travailler encore plus pour les matchs à venir. On espère que la chance va continuer à nous sourire Incha Allah », a avoué Mohamed Konaté.

Malgré cette bonne prestation, l’attaquant du club russe de ne s’affole pas. « Je reste moi-même, la tête sur les épaules, continuer toujours à travailler. Je veux faire plus. Je sais que j’ai les moyens pour ça », affirme-t-il.

Mohamed Konaté espère confirmer sa bonne forme lors des prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde, face à la Guinée Bissau et l’Éthiopie au mois de novembre prochain.

