REMA 2023 : Falaises FC remporte le tournoi Maracaña du projet « Nos voix pour la paix »

C’est fini pour l’aspect football des REMA 2023, à travers le projet dénommé « Nos Voix pour la paix ». Ce jeudi 19 octobre 2023, s’est tenue la grande finale de ce tournoi. Sur les 32 équipes qui l’ont débuté, ce sont les Falaises FC et les Transionnaires qui sont parvenues à cette grande finale. Une finale qui malgré les tensions et les engagements a connu le sacre de Falaises FC (Paglayiri) aux tirs aux buts.

Dans le cadre des REMA 2023, un tournoi qui s’inscrit dans l’un des projets de l’initiative dénommé « Nos Voix pour la paix » se jouait depuis le 8 octobre 2023. Eh bien, cette prestigieuse compétition qui se veut un moyen de promotion du vivre-ensemble a connu son apothéose dans l’après midi de ce lundi.

A cette finale, ce sont les Falaises FC (Paglayiri) qui étaient opposées aux Transionnaires (Patte d’oie). Une rencontre à l’allure d’une finale du championnat national. Dès l’entame, les équipes n’ont pas eu le temps de prendre les températures avant de commencer les hostilités.

De part et d’autre, les équipes ont multiplié les occasions et des actions qui prouvent qu’elles ne sont pas venues jouer la deuxième place. Cependant il fallait forcément trouver un vainqueur, ce qui n’est pas arrivé en première partie.

A la reprise, même atmosphère ! Les falaises ont cependant montré plus d’abnégation et d’envie d’aller chercher ce but qui probablement pourrait ouvrir la porte au trophée. Ce qui n’est pas arrivé et il a fallu en arriver aux épreuves fatidiques des tirs aux buts. Épreuve remportée par Paglayiri sur le score de 2 tabs marqués sur 0.

Cette initiative est l’œuvre du comité d’organisation des REMA en collaboration avec l’Union européenne (UE). Pour l’Ambassadeur de l’UE, Daniel Aristi Gaztelumendi, l’objectif de cette initiative qui était de promouvoir le vivre ensemble est atteint. « Je suis très impressionné. J’ai vu une jeunesse très impressionnante et dynamique. Je suis donc très content que l’UE ait participé à cette initiative », a-t-il mentionné.

Une idée que l’équipe vainqueur a respectée et souhaité qu’elle s’inscrive dans la durée. « Au départ on a présenté une équipe très jeune. Donc c’est une équipe qui a vraiment grandi maintenant. Et il y a maintenant les automatismes et l’expérience. Je tenais vraiment à remercier Alif Naaba qui a eu cette idée qui va profiter à la jeunesse et nous sommes fiers d’être les premiers lauréats de cette initiative », a indiqué le capitaine des Falaises FC, Joseph Guigma.

Les demi-finales ont opposé les Galactiques aux « Oncles et tantes ». Un match qui a tourné à la faveur des galactiques qui sont repartis avec la somme de 200 000F. La première équipe est repartie avec une enveloppe de 500.000F. La deuxième équipe a empoché la somme de 300.000F CFA plus des gadgets.

« Nos Voix pour la paix » est une caravane de plusieurs artistes bien connus de la scène musicale burkinabè, qui va sillonner plusieurs régions du pays pour prôner le vivre ensemble du 18 octobre au 9 décembre 2023. Ce tournoi est l’une de ses ouvertures.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

