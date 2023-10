Forum des Gouverneurs des Etats du Liptako-Gourma : Clap de fin de la 1re édition, des recommandations à la clé

publicite

Ouvert le mercredi 25 octobre 2023, le premier forum des Gouverneurs des Etats du Liptako-Gourma a refermé ses portes le jeudi 26 octobre 2023 avec à la clé des recommandations. C’était en présence du ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité (MATDS), Emile Zerbo.

Le premier forum des Gouverneurs des Etats du Liptako-Gourma, voulu par l’Autorité du développement intégré des Etats du Liptako-Gourma, a exprimé sa gratitude au Capitaine Ibrahim Traoré, Président de la Transition du Burkina Faso, Chef de l’Etat pour avoir permis à son pays d’être le premier hôte de ce forum. Le forum a également salué la création de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

Il a aussi salué et reconnu les consultations avec les communautés locales dans les 3 pays du Liptako-Gourma dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie Régionale de Stabilisation (SRS), de Résilience et de Relèvement. Il a en en outre réaffirmé son attachement aux valeurs de bonne gouvernance inclusive.

« Soumettre pour adoption sous réserve de la prise en compte des amendements, la Stratégie Régionale de Stabilisation, de Résilience et de Relèvement aux autorités compétentes ; élaborer le Plan d’Actions de la Stratégie Régionale de Stabilisation, de Résilience et de Relèvement après l’adoption de la stratégie ; mettre les gouverneurs de l’ALG au cœur de la mise en œuvre du plan d’actions ; renforcer le mécanisme de concertation des régions concernées ; instituer un mécanisme de financement de la Stratégie Régionale de Stabilisation, de Résilience et de Relèvement ». Telles sont les recommandations de ce forum.

Pour rappel, ce forum s’est tenu autour du thème « Rôles et réponses des Gouverneurs pour une meilleure opérationnalisation de la stratégie régionale de stabilisation du Liptako-Gourma ». Il a principalement réuni les Gouverneurs de plusieurs régions du Burkina Faso, du Mali et du Niger.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

