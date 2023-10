Mise en place du registre social unique : Le comité examine la phase pilote

publicite

Les membres du Comité d’Orientation et de Suivi du Registre social unique (COS-RSU) ont organisé la deuxième session ordinaire ce vendredi 27 octobre 2023 à Ouagadougou. Il s’est agi d’examiner l’état de mise en œuvre de la phase pilote de déploiement du RSU et envisager des perspectives pour la phase à l’échelle.

A l’issue de la phase pilote, les membres du Comité d’Orientation et de Suivi du Registre social unique (COS-RSU) ont tenu une deuxième session. Il s’est agi de présenter l’état de mise en œuvre des recommandations de la première session du COS-RSU tenue en août 2022, faire le point de l’état d’avancement du processus de construction du RSU, présenter le bilan à mi-parcours de la phase pilote de déploiement du RSU et le planning opérationnel de la phase à l’échelle du déploiement du RSU.

Dans le but d’améliorer la coordination, l’efficacité et l’efficience des programmes de protection sociale et de lutte contre la pauvreté, le gouvernement a adopté en septembre 2021, un décret portant création, organisation et fonctionnement du Registre Social Unique (RSU) des ménages et personnes en situation de pauvreté et de vulnérabilité au Burkina Faso.

Le secrétaire technique Registre social unique, Moussa Ouattara, a fait savoir que la première session (août 2022) du COS-RSU a adopté une feuille de route et un manuel opérationnel pour le déploiement du RSU et formulé des recommandations.

« Pour expérimenter le dispositif, la phase pilote de déploiement a été enclenchée dans deux régions à savoir celles du Centre Ouest et du Centre-Est. Cette phase pilote couvre au total 58 communes rurales dont 1030 villages et ambitionne identifier et enregistrer dans la base de données du RSU, 210 440 ménages pauvres et vulnérables à mettre à la disposition des potentiels utilisateurs », a-t-il expliqué.

A l’écouter, le processus de développement du RSU a ainsi connu la réalisation de plusieurs activités, notamment l’élaboration des différents outils et manuels, le développement et l’opérationnalisation de la plateforme du système d’information et de gestion du RSU, l’élaboration d’un plan de communication pour la phase pilote. Egalement, la collecte des données socioéconomiques de 143 907 ménages pauvres et vulnérables dont 44 342 au Centre-Est et 99 500 au Centre-Ouest, et la tenue de rencontres avec des acteurs de différents secteurs sont des résultats engrangés par la phase pilote.

Moussa Ouattara a fait savoir que les résultats sont en deçà des prévisions et explique cela par l’inaccessibilité de certaines zones. « Il est impératif pour nous de poursuivre les réflexions pour boucler de la meilleure manière possible le déploiement pilote du RSU en tirant leçon des lacunes rencontrées lors du ciblage pilote en milieu rural et en donnant des orientations stratégiques pour une mise en œuvre optimale du ciblage en milieu urbain dans les mois à venir », a-t-il souligné.

