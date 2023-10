Communiqué nécrologique : Décès de Mme Scholastique TAPSOBA

publicite

IN MEMORIAM SCHOLASTIQUE TAPSOBA EPOUSE KOMPAORE

27 avril 1943 – 25 décembre 2020

DOULOUG-Naaba SANEM, YANGA-Naaba PADRE, KOMSILG-Naaba BOULGA II, KOLGKOOM-Naabiga, DAPOYA-Naaba PANANTUGRI,

Les grandes familles KOMPAORE, COMPAORE, SONGZABRE, TAPSOBA, ZONGO, OUEDRAOGO, BOURREAU, IDO, SAWADOGO à Bebtenga, Goanghin, Dawanégomdé, Pô, Koubri, Kombissiri, Laye, Nobéré, Angers, Bouri, Bangrin, Dapoya, Monomtenga, Kaya, Niamey et Ouagadougou,

Les familles alliées BANDE, NANA, SANOU, ZOUNGRANA, PARKOUDA, KAZIENDE, KABRE, KORGHO, KONATE, SAMANDOULOUGOU, HENRY, TIENDREBEOGO, SANOU ;

Les enfants

Sidbéwennin Serge Gabriel, Sociologue, Sidintoin Claude Marcelin, Directeur commercial et marketing de CIMAF, Sidwayan Éric Alphonse, Conseiller à la Cour des comptes, Sidzabda Christian Bernard, Secrétaire permanent pour l’élimination du paludisme, Sidsom Régis Félix, Ingénieur en génie civil ;

Les petits enfants

Aquilina, Leslie, Maud, Paul-Henri, Zénobie, Arcélia, Alvin, Axel, Rebecca, Anaël, Andy, Astrid, Noa,

Réitèrent du fond du cœur leurs sincères remerciements et leur profonde gratitude à toutes et tous ceux qui, de près ou de loin, leur ont apporté assistance et soutien lors du rappel à Dieu le 25 décembre 2020, de leur épouse, sœur, belle-sœur, cousine, mère, belle-mère, tante et grand-mère : Scholastique TAPSOBA épouse de feu Julien KOMPAORE dit Kibanoogo, précédemment Directrice du Programme régional des volontaires des Nations Unies à Hararé – ZIMBABWE à la retraite.

Ils vous informent que les cérémonies commémoratives tenant lieu de funérailles chrétiennes se dérouleront selon le programme suivant :

Vendredi 03 novembre 2023

Veillée de prières à l’église Sacré-Cœur de Dapoya à 20 heures

Samedi 04 novembre 2023 messe de requiem à l’église Sacré-Cœur de Dapoya à 08 heures

« Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de nos fidèles défunts reposent en paix. »

