Gestion du Capitaine Ibrahim Traoré : « Si j’étais un professeur, honnêtement, j’allais lui donner 19,5/20 » (Alpha Sebgo)

Le Collectif des leaders panafricains (CLP) a lancé un appel à la mobilisation générale à l’endroit de tous les patriotes pour les événements du 31 octobre et du 5 novembre 2023 au palais des sports de Ouaga 2000. Le collectif a également fait part de son appréciation de la gestion de la transition par le MPSR2. C’était à l’occasion d’une conférence de presse ce lundi 30 octobre 2023 à Ouagadougou.

A moins de 24 heures de la cérémonie d’hommage aux martyrs et aux blessés de l’insurrection du 31 octobre 2014, le Collectif des leaders panafricains (CLP) a lancé un appel à la mobilisation générale. « Nous lançons un appel à une mobilisation générale des militants et sympathisants du Collectif des leaders panafricains (CLP) et tout le peuple burkinabè le 31 octobre pour rendre hommage aux martyrs et aux blessés au rond-point des Martyrs sis à Ouaga 2000 », a appelé Moussa Sanfo, Secrétaire général (SG) du collectif.

Dans la même veine, un appel a également été lancé pour une mobilisation le 05 novembre 2023 au même lieu. Mais cette fois, pour « réfléchir sur la suite de la transition afin de rendre au Burkina Faso ses valeurs d’antan », a dit le SG du collectif. Un mémorandum, a-t-il confié, sera remis aux autorités de la transition ledit jour.

De la suspension du meeting du 31 octobre

De l’annonce de la tenue du meeting du 31 octobre 2023 à sa suspension, le collectif n’a officiellement pas fait de sortie médiatique ou fait part d’un quelconque communiqué officiel. Interpellé, le collectif dit avoir entrepris des démarches allant dans le sens du dialogue.

« Premièrement, nous avons envoyé une lettre au niveau du ministre d’Etat, ministre en charge de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale en lui demandant d’être un médiateur entre le collectif des leaders panafricains et les membres de la CGT-B et alliés pour trouver un point d’accord vu les rumeurs et l’atmosphère autour dudit meeting. Le ministre nous a répondu en nous disant de nous référer aux institutions qui siéent au niveau de l’Etat.

Nous avons ensuite écrit une lettre au Ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité (MATDS) ; Jusque-là, nous n’avons pas encore eu de réponses », a fait savoir Mahamadi Zoungrana, président du collectif. Pour ce que le meeting a été suspendu, le collectif a salué « le professionnalisme » des initiateurs et du Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouagadougou.

Gestion de la transition

« Si j’étais un professeur, honnêtement, j’allais lui donner 19, 5/20. Ça veut dire qu’il a réussi sa mission », a déclaré Alpha Sebgo, membre du collectif. Et de s’appuyer, entre autres exemples, sur l’aspect défense de la patrie. « Côté défense de la patrie, vous voyez souvent des images qui montrent que nos ennemis ont chaud en brousse là-bas », a-t-il pris en exemple.

Emboîtant le même pas à son camarade, Mahamadi Zoungrana, a parlé de système 3D du Capitaine Ibrahim Traoré. « A l’arrivée du Capitaine Ibrahim Traoré, il a fait ce qu’on appelle le système 3D ‘’ Défense, Diplomatie et Développement’’. ». A ces trois D, M. Zoungrana a souligné des points positifs et une bonne dynamique enclenchée, même s’il y a à revoir à certains endroits. Cette conférence de presse a en somme été l’occasion pour le collectif de présenter son nouveau président, Mahamadi Zoungrana et le Bureau exécutif national.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

