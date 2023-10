L’artiste RAS Simposh reconnaissant envers Burkina 24

publicite

Ibrahim Simporé, alias Ras Simposh, est un artiste engagé qui évolue dans le reggae. Celui qui a sorti officiellement son tout premier album discographique dénommé « La grande hémorragie » en juillet 2022, a reconnu les efforts de votre média en ligne leader Burkina 24 en lui décernant un trophée d’honneur, de façon bénévole.

Ce 30 octobre 2023, il était dans les locaux de Burkina 24. « Ce trophée, c’est juste pour vous dire bravo et merci… », a-t-il confié. Ras Simposh, faut-il le rappeler, défend également les causes de la nature. La première édition du Festival international de Musique pour l’Environnement (FESIME) a été organisée du 28 au 30 juillet à Ouagadougou, grâce à son leadership.

L’homme qui soutient qu’« il y a des sans cheveux plus Rastas que des porteurs de dreads » fait aussi dans l’humanitaire et la protection de la petite enfance. Fondateur de l’Association African Child Project, il est venu en aide à 200 élèves déplacés internes dans des écoles à Ouagadougou, avec des fournitures scolaires. La cérémonie de remise a eu lieu en octobre 2022 à l’Ecole Gounghin nord C.

Bon vent, l’artiste !

