Le 63ème anniversaire des Forces Armées Nationales commémoré à Fada N’Gourma

La 6ème région militaire a sacrifié à la traditionnelle cérémonie de commémoration de l’anniversaire de la création des Forces armées nationales du Burkina Faso. Pour ce 63ème anniversaire, un cérémonial a eu lieu ce mercredi 1er novembre 2023, dans l’enceinte du 34ème Régiment Interarmes de Fada N’Gourma.

C’est aux environs de 9 h que la cérémonie de commémoration du 63ème anniversaire de la création des Forces armées nationales du Burkina Faso a démarré avec la présentation des honneurs militaires aux officiels, notamment le Colonel Hubert Yaméogo, Gouverneur de la région de l’est et le Lieutenant-colonel Eric Dabire, commandant d’arme de la place, commandant la 6ème Région militaire.

Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité, plusieurs mesures ont été prises dont la création des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Et lors de cette cérémonie, Le lieutenant-colonel Eric Dabire, commandant la 6ème région militaire, qui a livré le discours du Ministre d’Etat, Ministre de la Défense et des anciens combattants, les a magnifiés : « Permettez-moi à présent de rendre un hommage appuyé à l’engagement, à la bravoure et à l’esprit de sacrifice des volontaires pour la défense de la patrie dont le rôle et l’exemple sur le terrain forcent l’admiration et donnent raison à ceux qui ont cru au concept VDP.

Sont de ceux là, son excellence M. le président de la transition dont l’engagement farouche a permis d’accroitre sans commune mesure les effectifs des volontaires. A cette mesure, il faut ajouter celle prise pour renforcer la formation, la dotation en armement, l’encadrement et le rehaussement de la prise en charge des VDP ».

Le lieutenant-colonel Dabire a rappelé le rôle ô combien important que jouent les VDP dans la lutte contre le terrorisme : « Il sied ici de rappeler à tous que nous ne laisserons jamais assimiler nos VDP à des milices. Ils sont l’expression ardente de nos populations qui ont toujours réclamé qu’on les organise sans discrimination pour faire face aux hordes terroristes en attendant l’arrivée des FDS dans les localités non couvertes par leurs présences. Les VDP sous l’encadrement des FDS constituent de nos jours un rempart efficace et redoutable dans la protection des populations en campagne, en témoignent les bons résultats qu’ils engrangent et le soutien dont ils bénéficient de ces populations ».

« Depuis seulement une année, une nouvelle dynamique de lutte est enclenchée sous le leadership du président de la transition, avec à l’actif une réorganisation progressive et profonde du dispositif de défense et de sécurité, un renforcement exceptionnel des effectifs, l’acquisition de moyens stratégiques, de matériels et d’équipements opérationnels, la création de nouvelles unités pour un maillage efficace du territoire.

Désormais, l’initiative appartient aux forces combattantes, qui aux moyens d’actions combinées traquent l’ennemi de jour comme de nuit, lui infligeant de plus en plus des pertes dans des zones où ils avaient la liberté d’actions et de mouvements », a souligné le Lieutenant-colonel Eric Dabire, commandant d’arme de la place, commandant la 6ème Région militaire.

Neuf décorations ont été décernées. Une médaille d’honneur militaire et huit médailles militaires. Les activités de la commémoration de ce 63ème anniversaire des forces armées nationales se poursuivront le 02 novembre 2023 à travers une cérémonie de dépôt de gerbes à la place des héros du Gulmu à Fada N’gourma.

Amadou SOW

Correspondant Burkina 24 à Fada N’Gourma

