Construction du marché du secteur 25 de Bobo-Dioulasso : Aboubakar Nacanabo salue un bel exemple de partenariat public-privé

(Bobo-Dioulasso, le 2 novembre 2023). Le ministre de l’Economie, des Finances et de la Prospective, Dr Aboubakar NACANABO a procédé à l’ouverture officielle du marché du secteur 25 de la ville de Bobo-Dioulasso, en sa qualité de Patron de la cérémonie.

Le marché est bâti sur une superficie de 18 529 m² et comprend, entre autres, 1 106 boutiques de toute nature, 372 hangars d’étalage, 6 hangars destinés à la commercialisation du poisson, 7 autres dédiés à la vente de la viande et un espace de conservation de la viande.

La réalisation de l’infrastructure s’est faite selon le mécanisme du Partenaire Public-Privé (PPP) par le Groupement d’Entreprises Burkimbi Construction EGC_BGC avec le concours financier de Coris Bank International.

Les infrastructures réalisées ont coûté près de 3 milliards 100 millions F CFA et seront exploitées durant 5 ans avant d’être rétrocédées à l’arrondissement 5 de la commune de Bobo-Dioulasso, conformément à l’un des principes du Partenariat Public Privé : financer, construire, exploiter et rétrocéder.

Le ministre NACANABO a invité les commerçants, la délégation spéciale et l’entreprise à s’organiser pour une exploitation optimum et rationnelle du marché afin qu’il joue pleinement le rôle pour lequel il a été réalisé c’est-à-dire participer à la création des emplois et à la promotion des activités rémunératrices, offrir de nombreuses possibilités pour l’écoulement de la production locale et générer des recettes directes et sûres pour la municipalité et le trésor public.

Source : 𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐌𝐄𝐅𝐏

