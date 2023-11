3e édition du SICRO : C’est parti pour 3 jours d’exposition et d’échanges autour de la climatisation et de la réfrigération

Du 02 au 04 novembre 2023 à Ouagadougou, se tient la 3e édition du Salon international de la climatisation et de la réfrigération de Ouagadougou (SICRO). Ce jeudi 2 novembre 2023 est intervenue la cérémonie d’ouverture dudit salon sous la présidence de Rasmané Sawadogo, chargé de mission, représentant le ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi, patron de la cérémonie.

« Le secteur du froid : un métier pour la jeunesse africaine avec des enjeux économiques énergétiques et environnementaux majeurs pour le développement », thème de la 3e édition, des dires d’Elie Ouédraogo, président de l’Association des professionnels et acteurs du froid et la climatisation (APFC), initiatrice de l’événement, reflète l’importance cruciale de leur secteur pour le continent africain.

Selon Youssouf Bagagnan, Président du comité d’organisation (PCO) de l’édition, durant trois jours, il s’agira d’exposer et d’échanger afin de faire du froid « l’autre alternative pour le développement et l’autosuffisance alimentaire ».

Bouraima Kouanda, Secrétaire général (SG) du ministère de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement, représentant du parrain de la cérémonie, a dit toute sa joie de voir réunis plusieurs acteurs de nationalités différentes à ce salon. Il n’a alors pas manqué de faire savoir la disponibilité de son département à accompagner le salon et pareille initiative.

Rasmané Sawadogo, chargé de mission, représentant le ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi, patron de la cérémonie, a laissé entendre que son département s’engage à accompagner les initiatives et recommandations qui découleront des différents travaux.

Exposition-vente de produits et panels sont les principales activités prévues pour ponctuer l’édition. En marge de la cérémonie d’ouverture, les officiels ont eu droit à une visite guidée des stands. Ouganda, Rwanda, Mali, République démocratique du Congo (Kinshasa), République du Congo (Brazzaville), Niger, Autriche, Maroc, Côte d’Ivoire… et le Burkina Faso sont les pays présents à cette édition.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

