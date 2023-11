Football : Paul Put prend les rênes de la sélection ougandaise

publicite

L’ex entraîneur des Étalons, Paul Put a pris officiellement les rênes de la sélection de l’Ouganda ce Jeudi 2 novembre 2023 avec pour objectif de rebondir pour les éliminatoires de la coupe du monde 2026.

Paul Put débutera à la tête de l’Ouganda lors des deux matches de qualification pour la Coupe du monde 2026 avec des déplacements en Guinée (17 novembre) et en Somalie (21 novembre).

Il va entraîner sa sixième sélection différente sur le contient africain après la Gambie (2007-2011), le Burkina Faso (2012-2015), le Kenya (2017-2018), la Guinée (2018-2019) et le Congo-Brazzaville (2021-2023). En 2013, il avait atteint la finale de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Burkina Faso.

L’Ouganda ne s’est jamais qualifié pour un Mondial et ne disputera pas non plus la prochaine CAN prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

