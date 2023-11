4ème Caravane ouest-africaine de la CGLTE-OA : 300 participants venus de 16 pays vont sillonner le Burkina, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie

publicite

La dynamique burkinabè de la Convergence globale des luttes pour la terre et l’eau – Ouest africaine (CGLTE-OA) a annoncé les grands axes de la 4e édition de sa caravane Ouest-africaine, ce jeudi 2 novembre 2023. A cette édition, plus de 300 participants de 16 pays d’Afrique vont sillonner 5 pays pour aller à la rencontre du monde rural avec pour objectif de contribuer à une transformation sociale en Afrique.

Tous les deux ans, la dynamique burkinabè de la Convergence globale des luttes pour la terre et l’eau – Ouest africaine (CGLTE-OA) tient une caravane qui sillonne plusieurs pays ouest africains pour aller à la rencontre du monde rural. La 4ème édition se tient sous le thème « le changement climatique, l’un des défis environnementaux, agricoles et économiques en Afrique ». Elle va se dérouler du 6 novembre au 1er décembre 2023. Son lancement se tiendra à Bobo-Dioulasso selon les organisateurs et plus de 300 participants venus des pays d’Afrique sont attendus à ce rendez-vous.

A écouter Guy Yaméogo, membre du comité d’organisation, la caravane va débuter au Burkina (à Bobo-Dioulasso) pour prendre la direction de la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sénégal avant de connaître son apothéose en Mauritanie.

« Il y a certains pays qui seront visités, mais il y a aussi tous les pays membres de la CEDEAO qui ont des dynamiques de convergence et qui sont également concernés. Donc des délégations viendront de ces pays, qui vont se mobiliser pour prendre part à la caravane. Ça veut donc dire que c’est une rotation. On ne peut pas aller dans tous les pays, donc chaque année on cible des pays pour la caravane. Ensuite les pays qui ne sont pas choisis se mobilisent pour former des délégations qui vont participer », a-t-il informé.

L’objectif global de cette Caravane est de contribuer, selon le point focal Burkina Alassane Nakandé à une transformation sociale en Afrique de l’ouest notamment par l’amélioration des politiques et les textes législatifs en cours de ratification, d’élaboration ou de révision sur le foncier, l’eau, les semences paysannes, le pastoralisme, la pêche, les Accords de partenariats économiques (APE) dans l’espace CEDEAO. Cela, a-t-il poursuivi « pour défendre les droits dans le cadre de la souveraineté alimentaire en promouvant l’agro écologie paysanne ».

La Convergence globale des luttes pour la Terre et l’Eau ouest africaine (CGLTE-OA) est une organisation de la société civile regroupant les pays de la CEDEAO et la Mauritanie. Dans chacun des pays membres, il existe une plateforme nationale de l’organisation.

La CGLTE-OA dit s’inscrire dans la défense des droits des paysans et des communautés à la base et milite pour la protection de l’environnement, la promotion de l’agro écologie paysanne dans le sens de la préservation des ressources naturelles et de la souveraineté alimentaire.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

