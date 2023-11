Hommages aux soldats tombés : «Ce sont des véritables héros»(Gal Célestin Simporé)

publicite

Ils se sont battus jusqu’à verser leur sang et d’autres y sont restés. Et ce, pour que la nation ne tombe dans les mains des forces obscurantistes. La Nation toute entière représentée par leurs frères d’arme tous les corps confondus s’est souvenue d’eux et leur a rendu un hommage digne de leur rang à la Place de la Nation de Ouagadougou ce jeudi 2 novembre 2023.

Tradition respectée ! Comme chaque année au lendemain de la commémoration de la création des forces armées nationales, les forces armées nationales marquent une halte pour rendre hommage à leurs frères qui les ont devancés dans l’au-delà. Et pour le général de brigade Célestin Simporé, chef d’État-major général des armées, leurs frères d’armes tombés sur le champ d’honneur ont accompli leur devoir. Pour lui, ces forces combattantes tombées sont des « véritables héros » et ils doivent s’inspirer de leur « modèle pour libérer le Burkina ».

« Ils ont fait ce qu’ils avaient à faire. Et c’est une obligation pour nous de continuer à les commémorer et nous rappeler d’eux parce qu’ils ont combattu pour nous. Et il est de notre devoir également de combattre et de lutter jusqu’à la mort pour les générations à venir », a-t-il harangué.

Selon le chef d’État-major général des armées, la guerre ne fait que commencer. Et tout son souhait c’est que l’année prochaine cette cérémonie se fasse dans un Burkina Faso pacifié où le terrorisme sera derrière lui.

« C’est une occasion pour moi de rappeler à l’ensemble des militaires, à l’ensemble des forces paramilitaires, à l’ensemble des volontaires pour la défense de la patrie que nous avons célébrés cette année. Et poursuivre le combat, d’avoir encore plus d’abnégation, plus d’engagement et plus de détermination car les choses ne feront que commencer », a-t-il lancé.

Aussi, a-t-il remercié la presse pour sa mobilisation depuis le début des activités de la commémoration des 63 ans des forces armées nationales. Une occasion pour lui de les sensibiliser.

« Vous aussi vous êtes une arme. Les journalistes que vous êtes, vous êtes une arme. Et la tournure des choses sur le terrain dépend de comment vous communiquer. Donc nous vous invitons à communiquer dans le sens de la lutte contre le terrorisme. Ça nous concerne tous. C’est notre pays à nous tous. Et quand la pluie vous bat, on ne se bat pas, on s’unit pour attendre la fin de la pluie et après on pourra faire ce qu’on veut mais l’essentiel c’est que le pays reste en paix. Parce que sans paix, pas de développement », a-t-il indiqué.

