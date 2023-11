Yamba : Des dizaines de terroristes neutralisés dans la destruction d’une base (AIB)

publicite

Plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés dans la destruction d’une base à Yamba dans la province du Gourma, région de l’Est, a appris l’AIB ce jeudi 2 novembre 2023. Les Forces combattantes ont mené ces dernières heures, plusieurs offensives à travers le territoire.

On note surtout une opération éclair qui a été menée de main de maitre dans la commune de Yamba par les FDS et les VDP. Un premier bilan fait état de plusieurs dizaines de terroristes tués, d’une base détruite et du matériel récupéré.

Au niveau de la nationale N°3, ce sont les vecteurs aériens qui vont surprendre des terroristes venus par petits groupes en vue d’attaquer les convois qui passent sur l’axe. Ils ont été repérés à temps et neutralisés. Les offensives se poursuivent pour contraindre les terroristes à déposer les armes ou à périr.

Source : Agence d’information du Burkina (AIB)

