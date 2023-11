Médias : La télévision nationale du Burkina (RTB) fête ses 60 ans d’existence

publicite

Le ministre en charge de la communication, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a procédé au lancement officiel des activités commémoratives des 60 ans de la télévision nationale du Burkina (RTB) ce jeudi 02 novembre à Ouagadougou. Du 02 au 04 novembre 2023, sera célébré ce soixantenaire de la télévision nationale.

Créée le 5 août 1963 sous l’appellation « Volta Vision », la télévision nationale du Burkina a soixante ans d’existence. Ce jubilé de diamant est commémoré sous le thème « La contribution de la RTB télévision à la reconquête du territoire national ».

Le ministre en charge de la communication, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a salué cette célébration et invite tous les journalistes et les agents de la nationale du son et de l’image d’être des acteurs de la paix et de la cohésion.

« Le thème qui a été choisi pour ce soixantenaire montre, à tel point, la prise de conscience de la situation que traverse le Burkina Faso au niveau de la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB). Et ce média de service public doit se mettre aujourd’hui dans la marche de l’histoire en contribuant dans la lutte contre le terrorisme pour que la paix revienne au Faso. Chaque programme, information, production de la télévision nationale doit contribuer à galvaniser nos braves combattants au front », a-t-il indiqué.

Le parrain de cette commémoration, Dr Ousmane Bougouma, Président de l’Assemblée Législative de Transition, a reconnu que la RTB doit effectivement jouer sa partition dans la reconquête du territoire national.

« La RTB télé est un témoin privilégié des moments importants de notre histoire et apporte sa contribution à la fois à l’information, à la sensibilisation et au divertissement de notre population. La RTB télé a toute sa place à jouer dans le contexte actuel que nous traversons, en encourageant nos forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), en sensibilisant notre population sur le vivre ensemble », a-t-il souligné.

Plusieurs activités sont au menu de cette commémoration. Il s’agit, entre autres, des conférences publiques, un match de gala, la grande finale de l’émission « Prodige », une signature de convention entre la RTB télé et les télévisions sœurs du Mali et du Niger.

En rappel, la télévision nationale du Burkina est la première chaine de télévision francophone de la sous-région ouest africaine et forme depuis 1999 le groupe RTB (Radiodiffusion Télévision du Burkina) qui regroupe la Télévision nationale, la radio nationale, la radio rurale et la RTB Zénith.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

